Warner Bros. объявила дату релиза «Властелин колец: Охота на Голлума» — на год позже, чем ожидалось

Новый «Властелин колец», посвященный истории Голлума, выйдет в декабре 2027 года — как и предыдущие фильмы трилогий Питера Джексона, которые обычно стартовали в праздничный рождественский сезон.

Энди Серкис повторит роль Голлума и выступит режиссером. Питер Джексон привлечен в качестве продюсера, а соавторы оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс напишут сценарий — в команде со сценаристами анимационного фильма «Властелин колец: Война Роххиримов».

Сюжет будет сосредоточен на побочной истории, которая происходит за кадром во время ранней части «Братства Кольца», когда Гэндальф и Арагорн выслеживают Голлума, чтобы узнать, что ему известно о возвращении Саурона.

«Это особый фрагмент невероятной нерассказанной истории, запечатленной сквозь призму этого невероятного существа»,— рассказывала ранее сценаристка «Властелина колец» Филиппа Бойенс. «Мы действительно хотим исследовать предысторию и углубиться в те части его путешествия, которые не успели охватить в предыдущих фильмах. Пока рано говорить, кого он встретит на своем пути, но скажу, что мы возьмем пример с профессора Толкина», — отмечал Питер Джексон

Присоединиться к проекту уже пригласили Иена МакКеллана (Гэндальф), Вигго Мортенсена (Арагорн) и Орландо Блума (Леголас), хотя официального объявления об их согласии еще не было.

«Мне не нравится идея, чтобы кто-то другой играл Гэндальфа», — заявлял МакКеллан в предыдущих интервью. «Я слышал, что речь идет о двух частях фильма. И, возможно, я не должен этого говорить».

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Охота на Голлума» станет не единственной новой лентой во вселенной «Властелина колец» — Бойенс ранее подтвердила планы на еще одну отдельную полнометражную историю (не продолжение фильма 2027 года), а также анимационные проекты.

А тем временем Amazon продолжает строить собственную телевизионную версию истории Толкина и официально продлила сериал «Кольца власти» на третий сезон. Шоу сделает «огромный» скачок во времени, а события будут разворачиваться в разгар войны эльфов и Саурона, когда Темный Властелин попытается создать Единое Кольцо, которое даст ему преимущество и шанс покорить все Средиземье. Ранее к актерскому составу присоединился Джейми Кэмпбелл Бауэр (Векна из «Очень странных дел»), который сыграет «новую любовь» Галадриэль.