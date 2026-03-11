Новости Кино 11.03.2026 comment views icon

В новом "Властелине колец" о Голлуме сыграет Кейт Уинслет: но кого?

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Пітер Джексон хотів зняти "Володар перснів 3.5" з сюжетом, що розкриють в "Полюванні на Ґолума"

В отсутствие официальных новостей о фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» за дело берутся инсайдеры: после утечек об Ане Тейлор-Джой и новом Арагорне, присоединение к вселенной приписывают Кейт Уинслет.


Исходя из информации о кастинге, Уинслет получит второстепенную роль: как бабушка Голлума или, что более вероятно, Гильрен Прекрасная и мать Арагорна. Если новый «Властелин колец» покажет флешбеки из ранних лет будущего короля Гондора и Арнора, то мать присутствует на протяжении всего его детства и остается живой вплоть до событий «Братства колец».

В новому "Володарі перснів" про Ґолума зіграє Кейт Вінслет: але кого?
Кейт Уинслет. Фото: Depositphotos

Судя по утечкам и официальным объявлениям, актерский ансамбль «Охоты на Голлума» будет масштабным: ранее свое присоединение подтвердили Иен МакКелан (Гэндальф) и Элайджа Вуд (Фродо), а Энди Серкис наряду с ролью Голлума взял на себя режиссерскую работу.

Ожидается, что фильм также вернет Орландо Блума, Шона Бина и других известных из трилогии актеров. Питер Джексон привлечен в качестве продюсера, а сценарий пишет его коллега по «Властелину колец» Филиппа Бойенс.


Период, который взялись адаптировать для нового фильма, охватывает поиски Голлума после его побега из Туманных Гор. Арагорн выступает ключевой фигурой в этой задаче, однако, по слухам, Вигго Мортенсен отказался от роли. Ему на замену рассматривают актера Лео Вудалла. Еще один потенциальный и заметный новичок — Аня Тейлор-Джой, которая якобы сыграет во «Властелине колец» эльфийку

Съемки фильма «Охота на Голлума» стартуют в мае, а релиз планируют на 17 декабря 2027 года. Ожидается, что фильм станет началом новой трилогии, но какие еще истории она охватит — неизвестно.

Новый «Властелин колец» покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса

Источник: Word of Reel

