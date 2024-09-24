Режиссер нового фильма «Властелин колец» Энди Серкис анонсировал кинопроект с «персонажами ИИ»

Актер и режиссер следующий фильм «Властелин колец» Энди Серкис рассказал о кинопроекте с «персонажами на основе искусственного интеллекта».

Наиболее известный как Голум из трилогии Питера Джексона «Властелин колец», Энди Серкис говорит, что его студия Imaginarium работает над «повествованием», которое начинается с 2D-персонажей, созданных с использованием голоса актеров, прежде чем они «выйдут в мир AR [дополненной реальности]». «В этот момент они становятся «персонажами ИИ», созданными актерами и режиссерами. Они находятся в мире, где вы можете иметь прямые отношения с этими персонажами CGI», — рассказывает Серкис. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно.

«Это еще одна форма магии, которая пугает людей. Даже крупнейшие компании VFX создают не такие большие вещи, как отдельные люди в своих подвалах. Он очень неправильно понимается, часто презирается и объединяется в одно целое так же, как люди, вероятно, когда-то считали, что интернет собирается уничтожить жизнь каждого», — поделился Серкис своим видением технологий ИИ.

Ключевым и понятным вызовом, добавляет Серкис, является борьба за справедливое вознаграждение и разъяснение авторских прав при использовании ИИ, чтобы избежать «обворовывания» актеров. Также он отметил, что Великобритания имеет «замечательные команды и огромный талант», но теряет работу по VFX в пользу более дешевых конкурентов за рубежом.

«Мы создаем конвейер, который проходит весь путь от создания внешнего вида фильма или сериала до завершения основной фотографии, а затем возникает некий вакуум. Вдруг налоговые льготы исчезают, когда надо перейти к следующей фазе и завершить проект [в Великобритании]».

Серкис призвал лучше использовать опыт Великобритании в сфере видеоигр, поскольку в этой сфере «меньше снобизма по сравнению с миром кино».

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Источник: Deadline