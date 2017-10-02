Акция-розыгрыш двух бесплатных билетов МАУ в Facebook оказалась обманом

Сегодня украинские пользователи Facebook попались на чью-то удочку с псевдоакцией от авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) с розыгрышем бесплатных билетов. Большинство пользователей, поделившихся ссылкой, ничуть не смутило ни отсутствие каких-либо упоминаний об акции на сайте или в аккаунтах МАУ в соцсетях, ни подозрительные условия (поделиться ссылкой и указать мобильный номер для прохождения теста), ни то, что само сообщение ведет на какой-то «левый» сайт uia-claim.us.

Вот так выглядели эти сообщения в новостной ленте Facebook:

Судя по всему, приписка об ограниченном количестве билетов, которые быстро заканчиваются, усыпило и без того дремлющую после выходных бдительность, заставив забыть известную пословицу о бесплатном сыре, который бывает только в мышеловке.

Вскоре после появления этих сообщений МАУ официально заявил, что акция эта – обман.

«Уважаемые пассажиры, сегодня в интернете была запущена вирусная, неправдивая реклама о том, что авиакомпания МАУ разыгрывает бесплатные билеты через сайт uia-claim.us. Информируем вас о том, что 1) информация полностью не соответствует действительности 2) этот ресурс никак не связан с авиакомпанией МАУ. Рекомендуем вам ни в коем случае не предоставлять свою контактную или персональную информацию в ответ на эту рассылку», – говорится в заявлении компании.

По сути, эта фейковая акция – чистой воды мошенничество. Как сообщает ресурс ain, после ввода номера пользователя просят отправить SMS с текстом fun на короткий номер 5024, что приведет к списанию денег. В Украине короткий номер 5024 упоминается в описании акции на сайте WinWithFun от контент-провайдера «ВЕОО Украина». Одна из ссылок этого сайта ведет на схожие онлайн-тесты с розыгрышем iPhone 7 (вероятно, скоро обновят и начнут разыгрывать iPhone 8 и iPhone X).

Источник: ain.ua