Новости Игры 12.12.2023 в 15:26 comment views icon

Alan Wake 2: New Game Plus – режим с новым сюжетным контентом и альтернативной концовкой игры

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Вышедшая в октябре игра Alan Wake 2 получила обновление The Final Draft. Оно принесло новый режим New Game Plus и новый сюжетный контент.

Alan Wake 2 больше склоняется к жанру Survival Horror, чем первая часть, предлагая игрокам внимательно следить за своим инвентарем и решениями, чтобы пройти игру живыми. Теперь, с новым режимом New Game Plus игроки могут вернуться, чтобы испытать ужас, собрать все пропущенные предметы и бросить вызов более сложному испытанию на уровне сложности Nightmare.

Что важно, в дополнение к повышенной сложности режим New Game Plus приносит в игру и новый эксклюзивный сюжетный контент, что призвано повысить интерес к повторному прохождению. Игроки смогут увидеть новые страницы рукописи и дополнительный видеоконтент. При повторном прохождении пользователи сохранят все, что разблокировали при первом прохождении, включая видео, талисманы, оружие и улучшения. И еще вместе с новым контентом игрокам станет доступно новое окончание игры.

Дополнительно обновление The Final Draft содержит ряд технических улучшений. Разработчики повысили производительность игры, исправили ошибки, доработали некоторые визуальные компоненты.

Огляд Alan Wake 2. Подвійна насолода

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Источник: kotaku

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