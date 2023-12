Alan Wake 2: New Game Plus – режим с новым сюжетным контентом и альтернативной концовкой игры

Вышедшая в октябре игра Alan Wake 2 получила обновление The Final Draft. Оно принесло новый режим New Game Plus и новый сюжетный контент.

Alan Wake 2 больше склоняется к жанру Survival Horror, чем первая часть, предлагая игрокам внимательно следить за своим инвентарем и решениями, чтобы пройти игру живыми. Теперь, с новым режимом New Game Plus игроки могут вернуться, чтобы испытать ужас, собрать все пропущенные предметы и бросить вызов более сложному испытанию на уровне сложности Nightmare.

Что важно, в дополнение к повышенной сложности режим New Game Plus приносит в игру и новый эксклюзивный сюжетный контент, что призвано повысить интерес к повторному прохождению. Игроки смогут увидеть новые страницы рукописи и дополнительный видеоконтент. При повторном прохождении пользователи сохранят все, что разблокировали при первом прохождении, включая видео, талисманы, оружие и улучшения. И еще вместе с новым контентом игрокам станет доступно новое окончание игры.

Дополнительно обновление The Final Draft содержит ряд технических улучшений. Разработчики повысили производительность игры, исправили ошибки, доработали некоторые визуальные компоненты.

Источник: kotaku