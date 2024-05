Microsoft закрывает еще несколько студий Bethesda — разработчиков Redfall и Hi-Fi Rush в том числе

Microsoft закрыла ряд студий Bethesda, в частности разработчиков Redfall Arkane Austin и разработчиков Hi-Fi Rush и The Evil Within Tango Gameworks, сообщает IGN.

Также прекратит работу Alpha Dog Studios — разработчик мобильной игры Mighty Doom. Roundhouse Games поглотит разработчик The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios. Не уточняется, сколько сотрудников потеряют работу, но значительные увольнения неизбежны.

Microsoft сообщила, что Redfall останется доступной для игры в онлайне, однако обещанных обновлений не получит — тем, кто приобрел Hero DLC, обещают компенсацию.

