Microsoft закрывает еще несколько студий Bethesda — разработчиков Redfall и Hi-Fi Rush в том числе

Microsoft закрыла ряд студий Bethesda, в частности разработчиков Redfall Arkane Austin и разработчиков Hi-Fi Rush и The Evil Within Tango Gameworks, сообщает IGN.

Также прекратит работу Alpha Dog Studios — разработчик мобильной игры Mighty Doom. Roundhouse Games поглотит разработчик The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios. Не уточняется, сколько сотрудников потеряют работу, но значительные увольнения неизбежны.

Microsoft сообщила, что Redfall останется доступной для игры в онлайне, однако обещанных обновлений не получит — тем, кто приобрел Hero DLC, обещают компенсацию.

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В электронном письме к сотрудникам, направленном Мэттом Бути, руководителем Xbox Game Studios, Microsoft обвинила в сокращениях «изменение приоритетности названий и ресурсов».

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Объявление о сокращении в Bethesda произошло через 3 месяца после того, как Microsoft объявила о планах сократить 1900 сотрудников видеоигр, а также на фоне бума серии Fallout от Bethesda после выхода телеадаптации на Prime Video.

Tango Gameworks закрывается чуть более чем через год после запуска Hi-Fi Rush, которую многие считали одной из лучших игр для Xbox за последние годы.

В серии твитов глава Arkane Lyon Динга Бакаба раскритиковал сокращения, назвав их «ужасными».

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«Для любого руководителя, который читает это, дружеское напоминание, что видеоигры — это индустрия развлечений/культуры, а ваша работа как корпорации — заботиться о своих работниках и помогать им создавать ценность для вас», — продолжил Бакаба.

Сокращения охватывают всю индустрию видеоигр: многие известные студии увольняют персонал или закрываются. Неделей ранее издатель GTA VI Take-Two закрыл две игровые студии — Roll7 и Intercept Games (части Private Division).

По некоторым оценкам, в 2024 году в индустрии видеоигр было скоращено 9400 человек, а в 2023 году — 10 500 работников. Sony, Microsoft и Riot Games только в этом году уволили в общей сложности 3300 сотрудников (без учета сегодняшних закрытий), а последствия финансовой имплозии Embracer Group продолжают распространяться (многочисленные закрытые студии и более 1400 уволенных работников).