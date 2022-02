Alienware AW3423DW — первый в мире игровой монитор с панелью QD-OLED — поступит в продажу по цене $1300

Компания Alienware подготовила к выпуску игровой монитор, который первым среди себе подобных получил новую панель Samsung Quantum Dot OLED (QD-OLED). Анонс модели Alienware AW3423DW состоялся на выставке CES 2022, а сейчас стала известна её цена.

Дисплеи QD-OLED отличаются от традиционных OLED-панелей методом воспроизведения изображения. Дисплеи LG считаются OLED-дисплеями WRGB, потому что они используют соединение синего и желтого OLED для создания пикселей с белым светом, которые проходят через цветные фильтры для создания красных, зеленых и синих субпикселей. Более поздние OLED-телевизоры также имеют четвертый белый субпиксель, предназначенный для повышения яркости — особенно для контента HDR. Панель QD-OLED излучает синий свет через квантовые точки, что позволяет преобразовать часть синего света в красный и зелёный свет без необходимости в цветовом фильтре. Это приводит к большей эффективности световой энергии, поскольку свет не теряется из-за цветных фильтров. Так что яркость изображения должна быть выше, а цветопередача – более точной.

34-дюймовый изогнутый игровой монитор Alienware AW3423DW поддерживает разрешение 3440×1440 точек и частоту обновления 175 Гц. Устройство обеспечивает охват 99,3% цветового пространства DCI-P3, стандартную яркость полноэкранную 250 нит и максимальную пиковую яркость 1000 нит. Значение динамической контрастности достигает 1000000:1. Время отклика матрицы при переключении между градациями серого заявлено на уровне 0,1 мс. Новинка поддерживает технологию NVIDIA G-Sync Ultimate.

We're excited to announce that the Alienware 34 QD-OLED Gaming Display will arrive early this Spring for $1,299 USD.

In addition, the Alienware Tri-Mode Wireless Gaming Headset (AW920H) is also set to arrive early Spring for $199 USD. pic.twitter.com/C4QoIGfjea

