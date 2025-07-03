Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска

Сегодня журналистика в области новостей — это не только о поиске интересных фактов, но и о выживании в условиях цифровой конкуренции и нестабильности. Поисковые системы уже не гарантируют трафик, а пользователи все чаще запрашивают новости не в Google, а в ChatGPT.

Хотя количество таких переходов к новостным издателям растет, этого недостаточно, чтобы компенсировать снижение количества кликов, вызванное тем, что пользователи все чаще получают новости непосредственно из ИИ-сервисов или результатов поиска на основе ИИ. Заменит ли искусственный интеллект традиционное информирование — вопрос сложный, но цифры указывают на очевидные изменения.

ИИ перехватывает просмотры сайтов

В мае 2024 года Google запустила сервис AI Overviews (Обзор от ИИ). Он сразу в поисковой выдаче показывает ответ, не заставляя кликать на ссылки и переходить на сайты.

По данным компании Similarweb, доля поисковых запросов о новостях, которые не приводят пользователя на сайт, выросла с 56% в мае 2024 года до почти 69% в мае 2025-го. Как следствие, органический трафик на американские новостные сайты просел с более 2,3 млрд посещений до менее чем 1,7 млрд.

Итак, для издателей новостей быстрое внедрение ИИ меняет правила игры. Видимость в результатах поиска Google и надлежащие методы SEO оптимизации могут больше не приносить такой ценности, как в прошлом. Ведь теперь даже высокие позиции в поиске не приводит к такому большому трафику сайта, как раньше, отмечает Similarweb.

Поиск в ChatGPT

На этом фоне наблюдается стремительный рост интереса к поиску новостей в ChatGPT. С января 2024 года по май 2025 года количество новостных запросов в ChatGPT выросло на 212%. В то же время количество переходов с ChatGPT на новостные ресурсы увеличилось с менее чем 1 млн до более 25 млн за год — в 25 раз. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать потери из-за падения поискового трафика.

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Больше всего переходов с ChatGPT получают Reuters, NY Post и Business Insider — 8,9%, 7,1% и 6,5% соответственно. Зато The New York Times, которая судится с OpenAI из-за вероятного использования ее материалов без согласия, зафиксировала скромный рост лишь на 3,1%, хотя все еще входит в топ-10 сайтов по переходам.

Тематика новостей, которая больше всего интересует пользователей ChatGPT, — это финансы, биржа, спорт, политика, экономика и погода. Аналитики предполагают, что это свидетельствует об изменении модели потребления новостей: люди ищут не только быстрый ответ, а стремятся к более глубокому пониманию тем.

Интерес к ChatGPT также растет — количество пользователей мобильного приложения удвоилось за полгода, а посещаемость сайта выросла на 52%.

Как новостным сайтам бороться с ИИ-кризисом

В ответ на кризис в медиа Google запустила инструмент Offerwall. Он доступен издателям, использующим Google Ad Manager, и позволяет новостным сайтам вводить альтернативную монетизацию. Это могут быть, например, микроплатежи или подписка на рассылку вместо показа рекламы. Другие же экспериментируют с пейволлами (платным ограничением доступа). Однако в нынешних условиях многие уже вынуждены были сократить персонал или полностью закрыть проект.

На этом фоне слова гендиректора OpenAI Сэма Альтмана в подкасте Hard Fork прозвучали особенно остро. Он признал, что ИИ таки вытеснит некоторые профессии, а определенные рабочие места исчезнут.

«Я действительно думаю, что будут области, где некоторые рабочие места исчезнут, или, возможно, будут целые категории рабочих мест, которые исчезнут. И любая работа, которая исчезает, даже если это полезно для общества и экономики в целом, становится очень болезненной — чрезвычайно болезненной — в этот момент… во многих случаях здесь будет настоящая боль»

Источник: techcrunch