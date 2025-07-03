Автопилот Tesla завез людей под поезд — семья едва успела выйти

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Американская семья из трех человек успела выйти из салона Tesla перед тем, как по железной дороге пронесся поезд и зацепил авто.

Как сообщает телекомпания WFMZ из Пенсильвании, США, люди были вынуждены выйти из своей Tesla после того, как автомобиль в режиме автономного вождения решил повернуть налево — на железнодорожные пути. По словам Джареда Реншоу, комиссара по пожарной безопасности округа Западный Беркс в Юго-Восточной Пенсильвании, автомобиль был в режиме «автономного управления», когда решил проехать по железнодорожным путям. Вероятно, речь идет о режиме «полного автономного вождения» (FSD).

Через несколько минут после того, как пассажиры покинули машину, поезд промчался по соседнему пути рядом с Tesla. Владельцам авто очень повезло, поскольку поезд лишь разбил боковое зеркало, а сами они не пострадали.

Интересной была эвакуация автомобиля с железнодорожных рельсов. Несмотря на незначительные повреждения, Tesla пришлось поднимать с помощью крана из-за опасений, что попытка откатить его может повредить легковоспламеняющийся литий-ионный аккумулятор. Такое повреждение может привести к возникновению чрезвычайно горячего пламени, для тушения которого понадобятся огромные объемы воды.

«У нас были аварии с участием автомобилей Tesla, но никто ранее не сообщал нам, что транспортное средство было в режиме автономного управления, когда это произошло», — говорит руководитель пожарных.

Воспламенение аккумулятора — наибольший риск при столкновениях электромобилей. Ситуации, в которых владелец обычного авто получил бы несмертельные физические повреждения, может превратиться в «крематорий» для водителя и пассажиров Tesla. Кроме того, такие пожары действительно чрезвычайно трудно потушить.

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