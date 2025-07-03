Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась

Полиция Вестбрука, штат Мэн, США, разместила фото улик, изъятых по делу о распространении наркотиков. Но без ИИ не обошлось.

Как сообщает издание WMTW из Портленда, штат Мэн (недоступно из Украины, нужен VPN), полиции пригорода Вестбрук пришлось извиняться не только за измененное искусственным интеллектом фото, но и за ложные объяснения этого факта.

Изначально правоохранители обнародовали измененную фотографию на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 июня. Фото было частью сообщения, которое информировало общественность об аресте по делу о наркотиках, осуществленном во вторник, 24 июня. Во вторник 1 июля полиция опубликовала еще один пост в Facebook. В нем говорилось, что департамент получил несколько телефонных звонков и сообщений от людей, которые хотели узнать, почему в воскресной публикации было использовано фото, созданное искусственным интеллектом.

«Мы хотим прояснить ситуацию — это НЕ фото, созданное искусственным интеллектом. То, что вы видите, — было изъято офицерами во время арестов. Странная упаковка содержит тарабарщину или иностранный язык? Да. Но это то, что было найдено и изъято офицерами. Упаковка, скорее всего, иностранная, и вполне возможно, что тот, кто ее изготовил, использовал искусственный интеллект, чтобы создать явно поддельную упаковку. То, что мы изымали, не является редкостью для нас во время арестов за наркотики. Незаконные наркотики и связанные с ними атрибуты производятся и продаются незаконным образом. Это не то же самое, что пойти в магазин с известной репутацией и приобрести товары у известного производителя. Уверяем вас, что полиция Вестбрука не создает и никогда не будет создавать фотографии с помощью искусственного интеллекта, чтобы изобразить изъятые доказательства».

Но начальный и следующий пост были удалены со страницы отделения в Facebook уже во вторник днем. Полиция признала, что начальная фотография действительно была изменена. Департамент также обнародовал оригинальную фотографию изъятых наркотиков, которую сделал офицер, причастный к операции.

По словам полиции, офицер хотел добавить нашивку отдела к фотографии, чтобы идентифицировать участок, осуществивший арест. Он использовал фотошоп, чтобы вставить нашивку на изображение, а затем поделился этим изображением с одним из администраторов участка в Facebook, который опубликовал фото. Однако капитан полиции Вестбрука Стив Голдберг рассказал, что офицер использовал ChatGPT.

«Никто не знал, что когда программа добавила нашивку, она изменила упаковку и некоторые другие детали на фотографии. Никто из нас этого не заметил и не осознал. Мы приносим извинения за это упущение. Мы никогда не намеревались менять изображение доказательств. Мы никогда не осознавали, что использование программы Photoshop для добавления нашего логотипа так существенно изменит фотографию».

Департамент полиции Вестбрука заявил, что считает этот инцидент ценным уроком. Измененное изображение отвлекало внимание от содержания сообщения, которое хотела донести полиция, а именно о том, что опасные наркотики были изъяты.