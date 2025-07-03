Больше перехватчиков «Шахедов»: Минобороны и экс-руководитель Google Эрик Шмидт подписали меморандум о производстве дронов

Украина подписала с компанией Swift Beat экс-руководителя Google Эрика Шмидта меморандум о масштабировании производства беспилотных систем. Речь идет о «сотнях тысяч дронов».

Как сообщает в Facebook министр обороны Рустем Умеров, меморандум предусматривает длительное партнерство с приоритетными поставками БПЛА в Украину, масштабное производство ударных дронов, перехватчиков и квадрокоптеров, а также разработку решений по противодействию баллистическим и крылатым ракетам.

«Речь идет о сотнях тысяч дронов в 2025-м с наращиванием производства в 2026 году. В частности, большое количество дронов-перехватчиков «шахедов», которые уже доказали свою эффективность в Украине», — отмечает министр.

Рустем Умеров поблагодарил Swift Beat за партнерство и готовность к быстрому продвижению. Также он поблагодарил других партнеров, которые «которые помогают Украине быть сильной». Министр рассказал о целях государства в обеспечении военных беспилотниками.

«Мы работаем над тем, чтобы каждое подразделение имело современные средства разведки, наблюдения и поражения, а наши защитники получали все необходимое для результативной борьбы».

Калифорнийская компания Swift Beat, которой руководит бывший генеральный директор Alphabet и Google Эрик Шмидт, сосредоточена на разработке дронов с искусственным интеллектом. Ее системы работают в условиях отсутствия GPS и эффективно распознают цели. О разработках известно немного из-за секретности.