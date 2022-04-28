AliExpress отменяет некоторые оплаченные заказы украинцев и не даёт оформлять новые покупки из-за «проблем с логистикой». «Укрпошта» и «Нова пошта» работают над возобновлением поставок

Некоторые украинские пользователи платформы AliExpress начали жаловаться, что их заказы отменяются. Это касается даже тех заказов, которые были размещены и оплачены ещё до 24 февраля. При этом товары возвращаются продавцам, а деньги заказчикам ещё не вернулись.

На такую ​​ситуацию пожаловался журналист Дар Грищенко. По его словам, AliExpress без объяснения причин отменил все его заказы (более 40), оформленные и оплаченные ещё до начала полномасштабной войны. При этом уплаченные деньги ему не вернули, а о возможности их возврата не сообщили. К тому же нет возможности начать диспут.

С такой же проблемой столкнулась и его девушка. Они вместе развивают хендмейд-бренд Dream-Forest и закупают сырьё и материалы, в том числе, на AliExpress. Как говорит Дар, аналогичные проблемы наблюдаются и у других знакомых хендмейдеров.

В комментариях к сообщению Дара некоторые из украинцев также пишут об отменённых заказах на AliExpress. Но есть комментарии и с другими историями. Так, Ульяна Кривохатько пишет о полученных «письмах счастья», в которых обещают возврат средств в течение 3-20 дней. Некоторые говорят, что часть довоенных заказов всё же доставили, хотя судьба других заказов неизвестна. А некоторым удалось получить все заказы. Денис Иваненко написал, что ему поступили 3 посылки от AliExpress, которые якобы были отменены и возвращены продавцу. Кто-то жалуется, что некоторые заказы уже были доставлены в Украину, но затем отправлены обратно.

По собственному опыту могу сказать, что заказ, размещённый на AliExpress 21 февраля, был отправлен продавцом 24 февраля. 28 февраля посылку погрузили на самолёт в Гонконге, и после одной транзитной перегрузки она 7 марта прибыла в Латвию, где и остаётся до сих пор в сортировочном центре. В марте AliExpress прислал письмо, в котором сообщил о продлении срока защиты покупателя совокупно до 180 суток.

Следует отметить, что в нынешних условиях не все продавцы могут выполнить фактическую доставку заказов в Украину. Авиасообщения с нашим государством практически прекращены. И, как пишут пользователи в комментариях к тому же сообщению Дара Грищенко, AliExpress отменяет те заказы, которые не были отправлены продавцом. И в таких случаях платформа возвращает уплаченные денежные средства в течение 3-20 дней.

Вместе с тем пользователи из Украины не могут сделать новые заказы на AliExpress. Несмотря на возможность просматривать товары на сайте и добавлять их в корзину, при попытке оплатить заказ возникает сообщение, что сервис не работает в регионе из-за «проблем с логистикой».

В настоящее время почтовые операторы работают над тем, чтобы возобновить поставки товаров из Китая.

«Мы с ними на связи и работаем над возобновлением поставок в Украину. При сохранении положительной динамики работы, ожидаем в ближайшее время (возобновление поставок – ред.). Надеемся, что в мае», – прокомментировала ситуацию руководитель отдела коммуникаций «Укрпошты» Юлия Василенко.

Во вчерашней новости о возобновлении доставки из зарубежных интернет-магазинов компания «Нова пошта» также отметила, что работает над возобновлением поставок из Китая.

Источник: AIN