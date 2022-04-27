«Нова пошта» возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов

Компания «Нова пошта Глобал» сообщила о возобновлении доставки почтовых отправлений из зарубежных интернет-магазинов. Возобновлена ​​доставка заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии. В настоящее время ведутся работы, чтобы возобновить доставку из Китая.

Таким образом, через сервис NP Shopping украинцы снова могут заказывать необходимые товары в зарубежных интернет-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину, и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтамате «Новой почты».

Стоимость доставки осталась прежней, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес — тем ниже стоимость доставки каждого отдельного килограмма посылки. Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Как пользоваться сервисом:

Необходимо зарегистрироваться на сайте NP Shopping. В личном кабинете можно получить адрес для шопинга, который следует использовать для покупок. Далее можно выбирать желаемый интернет-магазин, заказывать товары онлайн и для доставки указывать полученный в NP Shopping адрес. После заказа в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать треккинг номер, полученный в интернет-магазине. А дальше достаточно вібрать любое отделение «Новой почты», почтомат или адресную доставку курьером.

Каталог интернет-магазинов, подробная инструкция по оформлению заказа и другая информация о сервисе доступны на сайте www.npshopping.com.