allhelpua.info — информационный ресурс для тех, кто хочет уехать в страны Европы

Международная команда волонтёров, включающая разработчиков, аналитиков, дизайнеров, запустила проект allhelpua.info. Одним из основателей проекта выступил дизайнер MacPaw Артур Зекун.

Целью проекта allhelpua.info является объединение и систематизация полезных и проверенных ссылок, а также актуальной информации для тех, кто планирует выехать в страны Европы. На сайте публикуется следующая информация:

Актуальные способы эвакуации из Украины

Очереди на границах (обновляются в реальном времени)

Условия проживания в странах ЕС

Где искать жилье в странах ЕС

Где получить бесплатную медицинскую, психологическую юридическую помощь

Другая полезная информация (официальные источники информации, полезные приложения и прочее).

Также есть информация о том, как уехать из Беларуси.

Сейчас на сайте уже доступно большое количество информации, однако разработчики планируют продолжать наполнять и развивать его. Сейчас сайт доступен только на украинском языке. В ближайшее время планируется добавить английскую версию. Кроме того, команда ищет волонтёров, которые помогли бы с поиском более подробной информации о Франции, Италии, Испании и других странах ЕС. Желающих помочь просят обращаться по электронной почте [email protected]