Alphabet использует шары Project Loon для восстановления связи в разрушенных ураганами Пуэрто-Рико и Виргинских островах
Как известно, ураган «Мария», прошедший через Пуэрто-Рико 20 сентября, практически уничтожил остров – в регионе по сей день нет ни электричества, ни связи, ни доступа к чистой питьевой воде. И пока Tesla Илона Маска только готовится строить в Пуэрто-Рико энергосистему по примеру Американского Самоа, холдинг Alphabet уже занимается восстановлением связи в регионе, используя для этого стратосферные шары Project Loon.
Как пишет Reuters, подразделение Alphabet (речь о лаборатории X), которое сейчас отвечает за это направление, получило все необходимые разрешения от Федеральной комиссии по связи США (FCC) в минувшую пятницу. В заявке, поданной Alphabet, говорится, что соответствующие работы по восстановлению связи в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах компания будет проводить совместно с лицензированными сотовыми операторами.
Отметим, что незадолго до этого FCC заявила о создании специальной группы Hurricane Recovery Task Force, которая займется решением проблем Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Одновременно было отмечено, что 83% сотовых объектов в Пуэрто-Рико остаются в нерабочем состоянии, а операторы беспроводной связи развертывают временные базовые станции.
«Крайне важно, чтобы мы предприняли скоординированный и всеобъемлющий подход для поддержки восстановления инфраструктуры связи и восстановления служб связи», — отметил председатель FCC Аджит Пай.
К сожалению, никаких других подробностей касательно количества шаров, территории, которую планируется покрыть шарами, и сроков реализации – пока нет. Известно лишь, что срок действия выданной FCC лицензии истекает в апреле следующего года.
- Project Loon – проект Google Alphabet по обеспечению доступа в интернет в труднодоступных районах, или, например, во время стихийных бедствий, посредством специально оборудованных воздушных шаров. Необходимую для работы оборудования энергию обеспечивают установленные на шарах солнечные батареи.
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- Первый пилотный запуск 30 шаров Project Loon состоялся в 2013 году в Новой Зеландии. Позже тестовые запуски проводились в Австралии и Бразилии. В 2015 году представители Google договорились о развертывании коммерческой сети на Шри-Ланке, а затем в Индонезии.
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- Коммерческих интернет-сетей на базе Project Loon в какой-нибудь стране нет и по сей день, но вполне могут появиться в будущем. Как известно, в начале года поумерила свой пыл и внесла изменения в первоначальную концепцию – теперь покрывать интернетом с шаров Project Loon планируется лишь отдельные регионы, а не весь мир.