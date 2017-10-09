Alphabet использует шары Project Loon для восстановления связи в разрушенных ураганами Пуэрто-Рико и Виргинских островах

Как известно, ураган «Мария», прошедший через Пуэрто-Рико 20 сентября, практически уничтожил остров – в регионе по сей день нет ни электричества, ни связи, ни доступа к чистой питьевой воде. И пока Tesla Илона Маска только готовится строить в Пуэрто-Рико энергосистему по примеру Американского Самоа, холдинг Alphabet уже занимается восстановлением связи в регионе, используя для этого стратосферные шары Project Loon.

Как пишет Reuters, подразделение Alphabet (речь о лаборатории X), которое сейчас отвечает за это направление, получило все необходимые разрешения от Федеральной комиссии по связи США (FCC) в минувшую пятницу. В заявке, поданной Alphabet, говорится, что соответствующие работы по восстановлению связи в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах компания будет проводить совместно с лицензированными сотовыми операторами.

Отметим, что незадолго до этого FCC заявила о создании специальной группы Hurricane Recovery Task Force, которая займется решением проблем Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Одновременно было отмечено, что 83% сотовых объектов в Пуэрто-Рико остаются в нерабочем состоянии, а операторы беспроводной связи развертывают временные базовые станции.

«Крайне важно, чтобы мы предприняли скоординированный и всеобъемлющий подход для поддержки восстановления инфраструктуры связи и восстановления служб связи», — отметил председатель FCC Аджит Пай.

К сожалению, никаких других подробностей касательно количества шаров, территории, которую планируется покрыть шарами, и сроков реализации – пока нет. Известно лишь, что срок действия выданной FCC лицензии истекает в апреле следующего года.

Источник: Reuters и newatlas