Amazon анонсировала обновлённый планшет Fire HD 10 по цене $150

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Компания Amazon анонсировала выпуск обновлённой модели планшета Fire HD 10. Новинка позиционируется в качестве развлекательного устройства, она оснащена 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920×1200 точек (плотность размещения пикселей 224 ppi).

Планшет Amazon Fire HD 10 несёт на борту 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Благодаря наличию слота для карт памяти microSD ёмкость хранилища можно расширить на дополнительные 512 ГБ. Встроенная батарея обеспечивает автономность на уровне 12 часов смешанного использования. Для подзарядки аккумулятора служит порт USB-C, поддерживается быстрая зарядка с передачей 15 Вт энергии, но комплектное зарядное устройство способно выдавать только 9 Вт, и полная зарядка с ним занимает 4 часа.

На лицевой и задней панелях Fire HD 10 расположены 2-мегапиксельные камеры. Новинка содержит 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Размеры составляют 262x159x9,8 мм, а масса – 504 г. Устройство поддерживает возможность использования виртуального ассистента Alexa, с помощью голосовых команд сможет запускать фильмы, игры или музыкальные композиции, искать рецепты или управлять устройствами умного дома. Также отмечается поддержка режима картинка-в-картинке. Он позволяет просматривать контент в сервисах Prime Video, Twitch, Netflix, STARZ и др. во время веб-сервинга, работы с электронной почтой или социальными сетями.

Новый планшет Amazon Fire HD 10 уже доступен для предварительного заказа по цене $149,99. Фактические продажи стартуют 30 октября.