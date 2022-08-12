«Большой брат смеется над тобой»: Amazon и MGM запускают ТВ-шоу Ring Nation с вирусными видео, снятыми умными дверными звонками и камерами Ring

Компания Amazon объявила о запуске нового ТВ-шоу Ring Nation, которое очень напоминает уже существующие форматы Funniest Home Videos, FailArmy и т.п. Однако есть у новинки и отличия, способные смутить любого, кто переживает за собственную приватность.

Главное что надо знать о проекте — это то, что все его участники связаны между собой. Производством шоу Ring Nation займeтся подразделение MGM Television и продакшен-студия Big Fish Entertainment (оба куплены Amazon в 2021 году), а материал для выпусков будут «поставлять» умные дверные звонки и камеры наблюдения бренда Ring (куплена Amazon в 2018 году).

Можно предположить, что шоу будет построено на «смешных» моментах падений и испугов людей и животных, однако создатели Ring Nation уверяют, что также будут включать в выпуски жизненные моменты вроде предложений руки и сердца, воссоединения семей после разлуки, помощи соседям и родственникам и т.д.

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В Amazon считают, что подобным образом смогут привлечь к покупке камер и звонков Ring еще больше пользователей. Предполагается, что они положительно оценят тот факт, что камеры снимают не только преступников, которые вламываются в дома или же доставщиков пиццы, но и детей, животных и смешные ситуации, которые в противном случае остались бы незапечатленными.

Проблема заключается в том, что данные пользователей камер/звонков Ring регулярно утекают в интернет, доступ к видео зачастую имеют сотрудники компании Ring, обучающие ИИ сервиса, а также полицейские и суды. Только за этот год в США Amazon 11 раз предоставил видео со своих камер Ring по запросу суда, а случаев полудобровольного сотрудничества с локальными полицейскими еще больше.

Соответственно, существует ненулевая вероятность попадения в свежий выпуск шоу Ring Nation даже в том случае, если сам пользователь не дал прямого согласия на подобное участие. Премьера шоу состоится уже 26 сентября 2022 года.

P.S. Кстати, у Ring есть собственный youtube-канал, где они выкладывают вирусные видео, так что вы можете сами оценить их еще до выхода шоу Ring Nation:







Источник: Techcrunch