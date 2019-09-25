Ring работает над функцией, которая будет автоматически включать запись видео дверными звонками в районе, из которого позвонили в службу 911





Компания Ring, приобретенная в прошлом году интернет-гигантом Amazon, работает над весьма интересной функцией безопасности для фирменных дверных звонков с камерой. По задумке разработчиков, как только кто-то наберет службу 911 с сообщением об опасной ситуации, все камеры Ring в данном районе автоматически активируются и будут стримить и записывать видео происходящего в данной местности.

Подразумевается, что такие камеры могут снять важные кадры в районах, где нет (или недостаточно) стандартных камер наблюдения, что в свою очередь поможет быстрее задержать преступника или более точно определить виновного в конфликтной ситуации без свидетелей. Доступ к записанному в таком режиме видео скорее всего будет иметь только полиция, чтобы избежать утечки важной информации и обвинений во вмешательстве в частную жизнь.

Владельцы «умных звонков» Ring также должны будут явно подтвердить возможность включения данной функции. Отметим, что компания активно сотрудничает с американскими правоохранительными органами и службами охраны (в августе представители компании сообщили, что имеют договора о партнерстве с 400 такими службами), а в некоторых городах власти даже субсидируют приобретение устройств Ring для повышения безопасности. Недавно Ring опубликовала в рекламном объявлении в Facebook видео с женщиной, подозреваемой в совершении кражи.

Напомним, что сотрудников Ring уже обвиняли в несанкционированном доступе к видео с камер умных дверных звонков Ring Video Doorbell, так что опасения владельцев этих устройств вполне оправданы.

Источник: The Verge