Amazon покупает стартап Ring с крупным центром разработки в Украине за $1 млрд

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Американская корпорация Amazon покупает стартап Ring с украинскими разработчиками за сумму более $1 млрд, сообщает ресурс CNBC. Стартап занимается искусственным интеллектом, распознаванием образов и машинным обучением в сегменте устройств обеспечения наружной домашней безопасности.

Amazon уже инвестировал в стартап Ring с помощью фонда Alexa Fund, который поддерживает производителей умных устройств с поддержкой умного помощника Alexa. В последнем раунде инвестиций Ring собрал $209 млн, а его общая капитализация оценивается разными источниками в сумму от $760 млн до $1 мдрд.

Главный офис стартапа Ring находится в Калифорнии, однако R&D-центр Ring Labs, работающий в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и анализа данных расположен в Киеве. Центр разработки был открыт в столице Украины еще в 2016 году, на данный момент там работает более 300 украинских IT-специалистов.

Напомним, что умный дверной звонок Ring Video Doorbell отправляет уведомление на смартфон, планшет или ПК всякий раз, когда кто-то звонит в дверь или попадает в пределы действия датчиков движения дверного звонка, и позволяет домовладельцам отвечать посетителю в режиме реального времени, в формате HD видео и двусторонней аудио связи. После установки устройств Ring Video Doorbell на 10% домов в округе в рамках пилотного сотрудничества с департаментом полиции Лос-Анджелеса (LAPD),уровень домашних краж упал на 55% в течение 6 месяцев.

Источник: CNBC