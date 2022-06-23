Amazon показала, как Alexa может… имитировать голос умершего родственника

Компания Amazon разрабатывает способ, с помощью которого пользователи смогут разговаривать с членами своей семьи с помощью голосового помощника Alexa даже после их смерти. Во время проведения конференции Amazon Re:Mars старший вице-президент и главный научный сотрудник команды Alexa Рохит Прасад рассказал о функции, которая позволяет голосовому помощнику воспроизводить определённый человеческий голос.

В демонстрационном видео ребёнок спросил:

«Алекса, бабушка может дочитать мне Волшебника страны Оз?»

Помощник Alexa подтвердил запрос стандартным голосом робота, а затем сразу же переключился на более мягкий и похожий на человеческий голос, по-видимому, имитируя члена семьи ребёнка.

Команда Alexa разработала модель, которая позволяет голосовому помощнику воспроизводить высококачественный голос с помощью «менее минуты записанного звука». Пока что эта функция находится в разработке. Amazon не сообщила, когда она станет общедоступной.

Хотя эту функцию можно использовать для воспроизведения любого голоса, Прасад предполагает, что она будет использоваться для увековечивания памяти умершего члена семьи. По словам Прасада, ключевой задачей стала возможность сделать искусственный интеллект разговорчивым и похожим на компаньона, особенно с учетом того, что «многие из нас потеряли кого-то, кого мы любим» во время пандемии Covid-19.

«Хотя ИИ не может избавить от боли утраты, он определенно может продлить память», — добавил он.

Источник: cnbc