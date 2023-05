Amazon разрешила покупать алкоголь через систему сканирования ладоней, подтверждающую возраст клиента

Платежная система Amazon One получает функцию проверки возраста, и теперь клиенты смогут купить алкоголь «легким движением руки».

Пользователи должны загрузить на сайт Amazon One официальное удостоверение личности, после чего смогут приобрести алкогольные напитки через систему сканирования ладоней. Продавцы или бармены получат сообщение «21+» на устройство Amazon One, которое подтвердит, что клиент достаточно взрослый, а затем проведут «визуальную идентификацию», сравнив его лицо с фото на экране.

Для начала покупать алкоголь «ладонями» разрешат на бейсбольном стадионе

Coors Field в Денвере, штат Колорадо.

Технологию Amazon One впервые представили в 2020 году, как способ сделать покупки «более быстрыми и эффективными». Компания интегрировала систему в собственных супермаркетах Fresh и мини-магазинах Go, а также в некоторых магазинах Whole Foods. Впоследствии к Amazon One присоединились спортивные и развлекательные заведения, а Panera Bread начала тестировать систему в двух ресторанах в начале этого года.

При запуске программы Amazon столкнулась с негативной реакцией сторонников конфиденциальности. Компания утверждает, что не сохраняет идентификаторы пользователей, а документацию проверяет сторонний сертифицированный поставщик.