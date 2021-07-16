Amazon выкупила у Facebook команду, которая занималась проектом спутникового интернета





Стало известно, что компания Amazon приобрела команду сотрудников Facebook, которая занималась проектом подключения к интернету посредством спутников, расположенных на низкой околоземной орбите. Сумма сделки не уточняется. В результате этого соглашения в апреле более десятка сотрудников Facebook из Лос-Анджелеса перешли в Amazon, где они будут работать над Project Kuiper.

Эта сделка положила конец усилиям Facebook по обеспечению интернет-подключения в отдалённых районах через сеть собственных спутников. Подтвердив инициативу в 2018 году, компания заявила, что эта технология позволит «обеспечить широкополосное подключение в сельских регионах, где подключение к интернету ограничено или отсутствует». Ранее Facebook пыталась использовать для этих целей дроны, но закрыла этот проект в 2018 году.

У Amazon в 2019 году появились собственные планы по распространению интернет-доступа через спутники. Компания заявила, что планирует инвестировать $10 млрд в запуск 3236 спутников на низкую околоземную орбиту к 2029 году с целью предоставления интернета «необслуживаемым и недостаточно обслуживаемым сообществам по всему миру». Компания получила разрешение FCC на эксплуатацию сети в прошлом году и запустит половину своих спутников к 2026 году. Также стало известно, что Amazon строит лабораторию в Редмонде, штат Вашингтон, и в настоящее время около 500 сотрудников работают над проектом спутникового интернета.

В конце прошлого года Amazon раскрыла дизайн антенн, которые в конечном итоге будут использовать клиенты для получения доступа в интернет через её спутниковый интернет-сервис. Однако компания ещё не запустила в космос ни одного из своих спутников. В апреле Amazon подтвердила, что подписала соглашение с оператором ракет United Launch Alliance (ULA) на девять запусков, но не сообщила сроки, когда эти запуски произойдут.

Источник: The Verge