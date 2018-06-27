Facebook прекращает разработку интернет-дрона Aquila

В начале 2014 года Facebook сообщила о создании нового подразделения Connectivity Lab, которому поручили разработку инновационных технологий для подключения к интернету всего мира. Один из проектов этого подразделения – БПЛА на солнечных батареях Aquila для раздачи интернета, о котором за эти годы мы написали не одну новость. Проект казался достаточно перспективным, но вот сейчас Facebook достаточно неожиданно объявила о его закрытии.

Причина такого решения заключается в том, что в Facebook пришли к выводу, что дальнейшее развитие Aquila не имеет смысла. В Facebook объясняют, что когда они только начинали работать над проектом в 2014 году подобные разработки были лишь у нескольких независимых компаний и существовала масса технических и географических ограничений. Сейчас же разработкой подобных БПЛА занимаются ведущие аэрокосмические компании и множество стартапов. Поэтому Facebook решила выйти из игры и сосредоточиться на разработке альтернативных высотных систем обеспечения доступа в интернет и сотрудничестве с другими компаниями в разработке самой технологии подключения и ее внедрения.

Можно вспомнить, что в 2016 году один из дронов разбился при посадке из-за резкого порыва ветра. Правда, в 2017 года Facebook реабилитировалась, успешно посадив дрон после второго испытательного полета.

Источник: Facebook