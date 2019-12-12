AMD анонсировала ПО Radeon Software Adrenalin 2020 Edition с улучшенными возможностями

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Компания AMD представила новую версию программного пакета для видеокарт AMD Radeon – AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition.

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition представляет собой новое и полностью переработанное игровое приложение, предоставляющее пользователям полный контроль над графическим оборудованием Radeon, игровыми функциями и настройками, потоковыми сервисами и многим другим. Новые пользовательские профили предоставляют начинающим пользователям предварительные настройки в один клик, что позволяет быстро и просто оптимизировать настройки ПО и системы для наилучшего игрового процесса.

Новый Game Center позволяет пользователям запускать игры из единого центра независимо от магазина онлайн-игр, настраивать параметры программного обеспечения Radeon для каждой отдельной игры, а также отслеживать статистику игр и производительность. Кроме того, новый интегрированный веб-браузер позволяет пользователям просматривать ценную информацию об игре, пошаговые руководства, видеоуроки по графическим функциям Radeon и многое другое — даже не выходя из игры.

AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition предоставляет геймерам и ряд других функций, в том числе:

Radeon Boost — обеспечивает повышение производительности в среднем до 23% в сценариях с быстрым движением. Это обеспечивается благодаря динамическому снижению разрешения изображения, увеличению частоты кадров и плавности, а также повышению скорости отклика практически без заметных изменений качества изображения. Radeon Boost будет поддерживаться во многих топовых играх при запуске, со временем их перечень будет расширен.

AMD Link — Благодаря обновленному интерфейсу мобильное приложение AMD Link теперь позволяет пользователям создавать потоковую передачу игр на мобильные устройства за пределами своего дома.

Integer Display Scaling — масштабирует изображения на экране от одного пикселя до четырех и более, давая классическим играм стиль ретро, ​​пиксель-арт с чёткими вариантами масштабирования для дисплеев с высоким PPI без потери производительности.

Медиафильтры DirectML — Визуальные фильтры шумоподавления и масштабирования используют машинное обучение для очистки фото и видеофайлов, обеспечивая лучшее качество, чем традиционные фильтры шумоподавления и масштабирования.

Radeon Image Sharpening и Radeon Anti-Lag. Radeon Image Sharpening добавляет поддержку игр DirectX 11 в дополнение к играм DX9, DX12 и Vulkan, и теперь эта функция позволяет пользователям настраивать уровень резкости. Radeon Anti-Lag добавляет поддержку DX 9 для видеокарт до серии Radeon RX 5000.

Загрузить AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition можно по следующему адресу.

Источник: techpowerup