AMD устранила проблему с установкой Ryzen Chipset Driver

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В прошлом месяце AMD выпустила новый драйвер чипсета, но, к сожалению, его установка зависала. Теперь же компания выпустила очередную версию драйвера чипсета Ryzen 2.04.04.111, которая должна решить проблемы с установкой. С проблемой сбойного установщика столкнулись не все пользователи. Во многих случаях установка драйвера нормально проходила в фоновом режиме.

Новая версия драйвера устранила и ряд других проблем. Например, ранее было невозможно установить драйвер на накопитель, если путь установки отличался от C:. Также решены проблемы с вращением экрана на устройствах с некоторыми мобильными процессорами AMD и остановкой системы на APU AMD A-Series 7-го поколения.

Среди прочих улучшений значится удаление нескольких устаревших идентификаторов устройств из драйверов IOV и USB 3.0. Также повышена стабильность работы системы.

Драйвер AMD Ryzen Chipset Driver 2.04.04.111 совместим с наборами микросхем AMD от серии A320 до X570 на основной платформе, а также на платформах Threadripper A399 и TRX40. Загрузить новую версию драйвера можно по следующему адресу.

Источник: tomshardware