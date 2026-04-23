Будут большие проблемы: экс-разработчик AMD ответил мемом на вопрос о FSR 4 для RDNA 2 и 3

Бывший руководитель отдела разработки FSR в AMD Колин Райли ответил мемом на вопрос, почему компания до сих пор не сделала FSR 4 доступной для видеокарт на RDNA 2 и 3.





AMD выпустила FSR 4 более года назад вместе с линейкой видеокарт Radeon RX 9000. Однако в компании до сих пор не объяснили, почему последнее поколение апскейлера до сих пор не адаптировано под видеокарты прошлых поколений с архитектурой RDNA 2 и 3. В частности, NVIDIA сохраняет доступность последних версий DLSS для нескольких предыдущих поколений собственных видеокарт. AMD же даже не обеспечила доступность FSR 4 для предыдущей линейки Radeon RX 7000.

AMD спрашивали об этом много раз, однако компания никогда не заявляла о выпуске версии INT8 для FSR 4 на GPU с RDNA 2 и 3. Совместимость INT8 FSR 4 с предыдущими семействами видеокарт была доказана на практике и поддерживается сразу несколькими приложениями, разработанными энтузиастами. AMD же официально ничего не делает и даже не объясняет, почему.

Колин Райли знает ответ на этот вопрос, однако на вопрос одного из пользователей отвечает мемом с подписью: «Я предпочитаю молчать. Если заговорю, у меня будут большие проблемы».





Большинство не понимает, почему AMD так трудно ответить на этот простой вопрос. Большое количество владельцев более старых видеокарт на RDNA 2 и 3 стремятся получить ответ. Сторонние приложения, такие как Optiscaler, успешно решают то, что не хотят делать в AMD. FSR 4.0 обеспечивает более четкое изображение и лучшую детализацию, уменьшая блики и мерцание.

Хотя он более требователен, чем FSR 3.1, с помощью оптимизации настроек пользователи могут добиться более высокой производительности. В частности, Optiscaler позволяет запустить на видеокартах на RDNA 3 не только FSR 4.0, но и FSR 4.1, который был выпущен AMD эксклюзивно для серии Radeon RX 9000.

Ранее мы писали, что в AMD намекнули на появление Multi Frame Generation в последнем обновлении. AMD также выпустила новый пакет драйверов Adrenalin Edition 26.3.1 WHQL с поддержкой FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000.

Источник: Wccftech