Американская Abstract купила украинский стартап Flawless App

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Американская дизайн-компания Abstract приобрела украинский стартап Flawless App. Этой информацией поделилась сооснователь проекта Лиза Дзюба. Она не стала раскрывать сумму сделки. Однако в 2018 году Flawless App прошел в акселератор Techstars при оценке в $2 млн.

Стартап Flawless App был основан в 2015 году Ахмедом Сулейманом и Лизой Дзюбой. На текущий момент в компании работает 5 человек. Ключевым продуктом стартапа является инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением во время разработки. Его используют разработчики из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний. Проект получал ангельские инвестиции от Александра Косована и прошел в Techstars.

Abstract развивает систему контроля версий специально для дизайнеров. С ее помощью можно вести совместную работу над файлами, следить за ходом работы и организовать дизайн-процесс. Abstract называют аналогом Git для дизайнеров. После завершения сделки вся команда Flawless App присоединится к компании Abstract, её коллектив работает полностью удалённо.

«В Abstract, наша команда будет сфокусирована на разработке и продвижении Abstract SDK. Эта инициатива позволит разработчикам проще интегрировать Abstract в свои системы. Также благодаря SDK появится наконец-то возможность автоматизировать множество рутинных дизайн-задач. Помимо работы над SDK, наша команда и дальше продолжит инвестировать усилия в развитие сообщества дизайнеров и разработчиков, теперь на более высоком уровне», — заявил Ахмед Сулейман.

Что касается Flawless App, то этот проект ожидают изменения. Разработчики откроют исходный код и опубликуют детальную документацию приложения.

Также украинский стартап создал ряд комьюнити-проектов: блог о мобильной разработке Flawless iOS, подборку Awesome Design Tools и рассылку Design Tools Weekly. Их продолжат развивать при поддержке Abstract.

Источник: AIN