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Американский стартап DataRobot, занимающийся разработкой алгоритмов машинного обучения для обработки информации и продажей услуг на их основе, закрыл инвестиционный раунд (G) на $300 млн; оценка компании, имеющей офисы в нескольких украинских городах, выросла $6,3 млрд.

В последний раз DataRobot привлекала финансирование в ноябре 2020 года — тогда она получила $270 млн инвестиций. С тех пор оценка рыночной стоимости компании выросла вдвое и достигла упомянутых $6,3 млрд. Как отмечает сайт AIN, у DataRobot есть региональные представительства в нескольких украинских городах — Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком. На сегодня в Украине у DataRobot открыты 40 вакансий (больше открытых вакансий только в американском офисе).

Новый раунд возглавили Altimeter Capital и Tiger Global — действующие инвесторы DataRobot. Также в свежем инвестраунде поучаствовали новые инвесторы — Counterpoint Global (Morgan Stanley), Franklin Templeton, ServiceNow Ventures и Sutter Hill Ventures.

DataRobot планирует потратить деньги на расширение услуг, а также расширение штата специалистов в Северной Америке, Европе, Ближнем Востоке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Японии.

Судя по всему, часть инвестиций направят и в Украину — 20 августа DataRobot зарегистрировала в Украине новую дочернюю компанию с уставным капиталом почти $1 млн.