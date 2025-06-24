Анджей Сапковский напишет еще одну книгу о «Ведьмаке» и это точно: «Я — не Джордж Мартин. Когда что-то говорю, то делаю это»

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский в прошлом году выпустил новую книгу «Перекресток воронов» и уже активно планирует другие — если вам покажется, что это пустые обещания, у писателя есть на это довольно жесткий ответ.

«Если кто-то из аудитории задаст такой вопрос, я скажу вам прямо сейчас: я напишу что-то еще», — заявил Сапковский во время панельной дискуссии на книжном фестивале в Ополе. «Расслабьтесь. Не нужно бояться. В отличие от Джорджа Р. Р. Мартина, которого, кстати, я знаю лично, когда я говорю, что что-то напишу, я это сделаю».

Далее Анджей все же поддержал своего коллегу и отметил, что понимает, почему его «Ветра зимы» задержались так надолго.

«Я его полностью понимаю. Если бы кто-то сделал со мной такой трюк: снял сериал по мотивам моих книг, а затем опередил то, что я намеревался написать, я бы также задумался, есть ли смысл писать дальше. Если это уже сделано, не так ли? Нет смысла. Приятно, когда твое произведение адаптируют, это чертово право автора, но адаптировать то, чего еще не существует, экстраполировать так? Это просто неприлично».

Напомним, что первая часть серии «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина была выпущена еще в далеком 1996 году, а за ней следовали еще четыре (последняя в 2011 году). Между тем создатели телевизионной версии серии, хитового сериала «Игра престолов», оставшиеся без исходного материала, сами придумали альтернативный финал, который не пришелся по душе зрителям. Впоследствии шоураннеры заявляли, что ожидали лучшего восприятия, тогда как исполнитель одной из главных ролей Кит Харрингтон утверждал, что команда «просто устала».

Следующая, шестая книга серии под названием «Ветра зимы» не вышла до сих пор (это при том, что она даже не является финальной — была анонсирована еще «Мечта о Весне»). Два года назад писатель говорил, что написал 1100 страниц «Ветров зимы», уточнив, что общий объем книги будет достигать 1500 страниц, далее давал несколько обещаний об обновлении статуса в ближайшее время и в конце концов признал, что ему не хватает времени на книгу из-за чрезмерной вовлеченность в телевизионные проекты.

Кстати, Сапковский не единственный, кто шутил над долгим процессом написания у Мартина. Ранее американский фантаст Ларри Коррея выпустил финальную книгу свои «Саги о забытом воине» с посвящением: «Джорджу Р. Р. Мартину. Видишь? Это не так уж и сложно».

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Но вернемся к Сапковскому, который на дискуссии также озвучил свое отношение к телевизионным адаптациям и в частности того факта, что в аниме «Кошмар волка» от Netflix было изображение погрома в Каэр Морхене, несмотря на то, что Сапковский создал собственную каноническую версию в «Перекрестке воронов»:

«Я не видел этого сериала. Так что извините. Так и есть. Ну, что я могу сказать? В кино есть свои правила, а у Netflix их еще больше. Но… Неужели мы действительно будем спорить, какая версия лучше? Хорошо, что нет. Я рад. Потому что, например, я знаю [какая версия лучше]».

Что касается остальных адаптаций Netflix, то Сапковский предпочитает избегать комментариев, учитывая то, что его имя есть в финальных титрах:

«Это значит: если я скажу что-то положительное, вы скажете: «Ну, конечно, сорока хвалит свой хвост». А если я скажу что-то негативное, вы скажете: «Идиот». Так что я ничего не скажу».

Напомним, что на данный момент Netflix выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в последних двух его место занял Лиам Хемсворт. Четвертый находится на стадии постпродакшена и ожидается к релизу в 2025 году, пятый еще снимают и мы уже видели некоторые интересные закулисные кадры.

Что касается книги «Ведьмак: Перекресток воронов», то издательство КСД анонсировало ее выпуск в украинском переводе уже в этом году.

Источник: Redanian Intelligence