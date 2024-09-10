«Написал несколько страниц»: Джордж Мартин дал обновление по книге «Ветры зимы» и объяснил, почему до сих пор ее не завершил

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С момента выхода предпоследней части серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» прошло уже 13 лет, а долгожданной финальной книги «Ветры зимы» поклонники до сих пор не дождались. В то же время у самого Джорджа Мартина есть для этого «справедливое» объяснение.

В новой заметке в блоге Мартин написал, что у него был «тяжелый год», который помешал ему как следует поработать над книгой: причиной стала вовлеченность в телевизионные проекты такие, как «Дом дракона» и «Рыцарь семи королевств», а также личные переживания, связанные со смертью друга, писателя-фантаста Говарда Уолдропа.

«Писать было трудно, и хотя я написал несколько новых страниц как для «Ветров зимы», так и для продолжения «Пламя и крови», телевизионные проекты «съели» большое количество моего времени. Некоторые были приятными — как вот «Рыцарь семи королевств» или «Темные ветры», но большинство наоборот», — пишет Мартин.

Последнее предложение, похоже, намекает на сериал «Дом дракона», который Мартин «разнес» в своей предыдущей (ныне удаленной) публикации. Писатель говорил, что некоторые «токсичные изменения» нарушат логику следующих сезонов и критиковал то, что из истории убрали некоторых персонажей.

«Ветры зимы», которые завершают сагу «Песнь льда и пламени», находятся в подвешенном состоянии уже в течение 10 лет. В последних обновлениях Мартин говорил, что написал около 1000 страниц, тогда как осталось еще 400-500.

Между тем создатели телевизионной версии серии, хитового сериала «Игра престолов», которые остались без исходного материала, сами придумали альтернативный финал, который не пришелся по душе зрителям. Впоследствии шоураннеры заявляли, что ожидали лучшего восприятия, тогда как исполнитель одной из главных ролей Кит Харрингтон утверждал, что команда «просто устала».

Напомним, что кроме «Игры престолов» и «Дома дракона», в разработке находится как минимум два сериала, действие которых происходит в Вестеросе — в частности «Рыцарь семи королевств» (который уже получил первый тизер) и история об Эйгоне «Завоевателе» Тарграриене, сценарий к которой пишет автор «Бэтмена» Мэтсон Томлин.

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