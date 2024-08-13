Кит Харингтон говорит, что финал «Игры престолов» был ошибкой: «Мы просто чертовски устали»

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Финальный эпизод «Игры престолов» вышел 5 лет назад, однако споры о нем не утихают до сих пор.

Дело в том, что на момент съемок последних двух сезонов, сериал уже вышел за события оригинального романа Джорджа Мартина, поэтому шоураннеры остались без исходного материала и пытались собственноручно завершить ряд сюжетных линий (некоторые в итоге были полностью раскритикованы зрителями). Сейчас у финального эпизода — самая низкая оценка в истории шоу, с которой может конкурировать разве что завершение второго сезона «Дома дракона».

В новое интервью исполнитель роли Джона Сноу, Кит Харингтон, признал, что создатели в завершении допустили ошибку и очень поспешили, однако все это произошло «из-за большой усталости»:

«Мы чертовски устали и не могли уже продолжать. Понимаю, что некоторые люди считают, что мы поспешили, и могу с ними согласиться. Но не уверен, что была какая-то альтернатива. Смотрю на себя в последнем сезоне, и вижу какой измотанный».

Актер добавил, что каждый имеет право на свое мнение относительно противоречивого финала «Игры престолов»:

«Я думаю, что в истории были допущены ошибки, возможно, под конец. Несколько интересных вариантов, к сожалению, не сработали».

Сами шоураннеры, Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайс, ранее заявили, что ожидали лучшей реакции от аудитории.

Джон Сноу был одним из тех персонажей, которые имели шанс на продолжение истории, однако в этом году Харингтон сообщил, что его персональный сериал таки отменен «из-за нехватки исходного материала»:

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«Мы потратили несколько лет на разработку. В конце концов я отступил и сказал, что если мы продолжим, то можем получить плохой результат. А это последнее, чего мы хотели бы».

«Игра престолов» уже получила приквел с сериалом «Дом дракона», однако Джордж Мартин анонсировал сразу 7 проектов во вселенной: в частности «10 000 кораблей», историю об Эйгоне Завоевателе и «Рыцарь семи королевств». Относительно «Ветров зимы» (романа, который запаздывает на 10 лет) у писателя немного информации — еще в ноябре прошлого года он заявлял, что написал 1100 страниц, однако окончательную дату выхода так и не назвал.

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