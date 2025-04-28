Новости Кино 28.04.2025 в 07:00 comment views icon

Новые кадры со съемок «Ведьмака» — Геральт Лиама Хемсворта в канонической кожанке и «пухлый» Лютик

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Новые кадры со съемок «Ведьмака» — Геральт Лиама Хемсворта в канонической кожанке и «пухлый» Лютик

Netflix еще не выпустил четвертый сезон «Ведьмака», но съемки пятого стартовали с марта — в обоих Генри Кавилла в роли Геральта заменил Лиам Хемсворт, и новые утечки со съемок наконец-то дали полноценный взгляд на обновленного персонажа.

Очевидно, между воплощениями Кавилла и Хемсворта будут некоторые различия, но, судя по фото, опубликованным сайтом Redanian Intelligence, Netflix приложил усилия, чтобы сохранить образ, предложенный в предыдущих трех сезонах. Обновленный Геральт, одетый в каноническую кожанку, в один из моментов, даже дублирует выражение лица Кавилла (примечательно, что поймать Хемсворта камере было трудновато, поскольку актер на этот раз получил сразу трех дублеров).

Нові кадри зі знімань «Відьмака» — Ґеральт Ліама Хемсворта в канонічній шкірянці та «пухкий» Любисток

Судя по декорациям, Netflix адаптирует сцену из «Башни Ласточки» Анджея Сапковского, где Геральт и его Ганза находят отряд друидов с помощью пчеловодов. Персонаж Хемсворта также получил новый меч с красно-золотой рукояткой, который, как предполагают фаны, является сигиллем — подарком Золтана Геральту (событие, которое, вероятно, произойдет в конце 4-го сезона).

Кроме самого Геральта кадры закулисья представили новый взгляд на Эймона Фаррена в роли нильфгаардца Кахира, который несколько изменил наряд, лишившись золотых доспехов, и Лоуренса Фишберна в роли Эмиеля Региса — оба присоединятся к Ганзе Геральта где-то в 4 сезоне.

Нові кадри зі знімань «Відьмака» — Ґеральт Ліама Хемсворта в канонічній шкірянці та «пухкий» Любисток

Далее на снимках можно увидеть Чжан Мэнъэр (Мильва), которая не претерпела никаких внешних изменений с третьего сезона — чего не скажешь о Лютике Джои Бети, что на этот раз, кажется, появился с более пухлым лицом.

Нові кадри зі знімань «Відьмака» — Ґеральт Ліама Хемсворта в канонічній шкірянці та «пухкий» Любисток

Остальные кадры включали последовательности битвы Ганзы с людьми Мэвы, которые, кажется, подтвердили роль Гарета Дэвид-Ллойда, которому приписывали воплощение Рейнарда Одо.

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» в настоящее время находится на стадии постпродакшена, тогда как релиз ожидается в этом году. Съемки пятого и финального планируют завершить осенью.

Между тем новая книга Анджея Сапковского о Ведьмаке «Перекресток воронов» уже доступна в Польше и выйдет с украинским переводом от КСД в 2025 году.

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