Новые кадры со съемок «Ведьмака» — Геральт Лиама Хемсворта в канонической кожанке и «пухлый» Лютик

Netflix еще не выпустил четвертый сезон «Ведьмака», но съемки пятого стартовали с марта — в обоих Генри Кавилла в роли Геральта заменил Лиам Хемсворт, и новые утечки со съемок наконец-то дали полноценный взгляд на обновленного персонажа.

Очевидно, между воплощениями Кавилла и Хемсворта будут некоторые различия, но, судя по фото, опубликованным сайтом Redanian Intelligence, Netflix приложил усилия, чтобы сохранить образ, предложенный в предыдущих трех сезонах. Обновленный Геральт, одетый в каноническую кожанку, в один из моментов, даже дублирует выражение лица Кавилла (примечательно, что поймать Хемсворта камере было трудновато, поскольку актер на этот раз получил сразу трех дублеров).

Судя по декорациям, Netflix адаптирует сцену из «Башни Ласточки» Анджея Сапковского, где Геральт и его Ганза находят отряд друидов с помощью пчеловодов. Персонаж Хемсворта также получил новый меч с красно-золотой рукояткой, который, как предполагают фаны, является сигиллем — подарком Золтана Геральту (событие, которое, вероятно, произойдет в конце 4-го сезона).

Кроме самого Геральта кадры закулисья представили новый взгляд на Эймона Фаррена в роли нильфгаардца Кахира, который несколько изменил наряд, лишившись золотых доспехов, и Лоуренса Фишберна в роли Эмиеля Региса — оба присоединятся к Ганзе Геральта где-то в 4 сезоне.

Далее на снимках можно увидеть Чжан Мэнъэр (Мильва), которая не претерпела никаких внешних изменений с третьего сезона — чего не скажешь о Лютике Джои Бети, что на этот раз, кажется, появился с более пухлым лицом.

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Остальные кадры включали последовательности битвы Ганзы с людьми Мэвы, которые, кажется, подтвердили роль Гарета Дэвид-Ллойда, которому приписывали воплощение Рейнарда Одо.

Четвертый сезон сериала «Ведьмак» в настоящее время находится на стадии постпродакшена, тогда как релиз ожидается в этом году. Съемки пятого и финального планируют завершить осенью.

Между тем новая книга Анджея Сапковского о Ведьмаке «Перекресток воронов» уже доступна в Польше и выйдет с украинским переводом от КСД в 2025 году.