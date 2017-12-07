Анонсирован Huawei Nova 2s с 6-дюймовым экраном 18:9, процессором Kirin 960 и четырьмя камерами по цене от $410

Компания Huawei провела сегодня официальное мероприятие в рамках которого представила новый смартфон Huawei Nova 2s. Модель обладает схожими с недавно представленным смартфоном Huawei Honor V10 характеристиками, но вместе с тем имеет несколько отличий.

Новинка получила такой же IPS-экран с диагональю 5,99 дюйма, разрешением 2160×1080 точек, «вытянутым» соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом с 2,5D-эффектом. Несмотря на довольно узкие рамки экрана, под матрицей нашлось место для кнопки Home с интегрированным сканером отпечатков, а над ней – для динамика и двойной фронтальной камеры со вспышкой. Фронтальный блок использует основной модуль на 20 Мп с апертурой f/2.0 и дополнительный на 2 Мп для получений художественных эффектов с глубиной резкости, тогда как у Honor V10 фронтальная камера одна.

Смартфон Huawei Nova 2s получил прошлогодний процессор Kirin 960, а не более новый Kirin 970, как у Huawei Honor V10. Объем оперативной памяти может составлять 4 ГБ или 6 ГБ, а хранилище данных имеет емкость 64 ГБ или 128 ГБ, при этом пользователю также доступен гибридный слот для карт памяти MicroSD. Основная камера построена по двойной схеме с модулями на 16 Мп (цветной) и 20 Мп (черно-белый) с апертурой f/1.8.

Смартфон работает под управлением Android 8.0 “Oreo” с фирменной оболочкой EMUI 8.0. Он оснащается разъемом USB-C, который позволяет зарядить аккумулятор на 3340 мАч с 0 до 100% за два часа. Модель также получила модули NFC и Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX и aptX HD.

Пользователю будет предлагаться на выбор следующие цветовые вариации: Cherry Pink, Obsidian black, Light Blue, Silver Diamond Gray и Acacia Red. Начальная версия Huawei Nova 2s на 4/64 ГБ стоит $410 (¥2699), базовая 6/64 ГБ – $455 (¥2999) и топовая 6/128 ГБ – $515 (¥3399), что сравнимо с ценами на Huawei Honor V10.

Источник: Gizmochina