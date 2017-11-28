Смартфон Huawei Honor V10 представлен официально: 5,99-дюймовый экран 18:9, процессор Kirin 970 и двойная камера по цене от $400 (обновлено)

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Как и ожидалось ранее, сегодня компания Huawei представила в Китае флагманскую модель V10 в своей бюджетной линейке Honor. Глобальный анонс смартфона, который по сути представляет собой более доступную версию модели Huawei Mate 10, состоится 5 декабря 2017 года.

Смартфон Huawei Honor V10 оснастили IPS-экраном с диагональю 5,99 дюйма, разрешением 2160×1080 точек и «вытянутым» соотношением сторон 18:9. Несмотря на минимальные рамки вдоль боковин дисплея, под экраном нашлось достаточно места для кнопки Home с интегрированным сканером отпечатков пальцев. В верхней части фронтальной панели размещена 13 Мп селфи-камера с апертурой f/2.0. Размеры корпуса составляют 157×74,9×6,97 мм, вес – 172 грамма.

В качестве аппаратной платформы используется выполненный по 10 нм техпроцессу чип собственной разработки Kirin 970 (4 × Cortex A73 2,36 ГГц + 4 × Cortex A53 1,8 ГГц) с графикой Mali-G72 MP12 и нейроморфным сопроцессором, который также используется во флагманских моделях Huawei Mate 10. Основная камера построена по двойной схеме с модулями на 16 Мп (цветной) и 20 Мп (черно-белый) с апертурой f/1.8, но без поддержки оптической стабилизации и логотипа Leica.

Базовая версия Huawei Honor V10 оснащается 6 ГБ оперативной памяти, более доступная версия — 4 ГБ ОЗУ. Пользователь сможет выбрать смартфон с хранилищем данных на 64 или 128 ГБ, а также использовать карту microSD объемом до 256 ГБ. Емкость батареи составляет 3750 мАч, она поддерживает режим быстрой зарядки 5 В / 4,5 А, а сам смартфон сохранил 3,5 мм аудиопорт, который отсутствует у старшего товарища в лице Mate 10. Работать устройство будет под управлением EMUI 8.0 на основе Android 8.0 “Oreo”.

Смартфон будет предлагаться в расцветках Aurora Blue, Beach Gold, Night Black и Charm Red. Стоимость новинки в Китае в конфигурации 4/64 ГБ составляет всего $410 (2699 Yuan), базовая версия с набором памяти 6/64 ГБ стоит $455 (2999 Yuan), топовая 6/128 ГБ – $530 (3499 Yuan). Цены и наличие модели на локальных рынках будут объявлены во время глобальной презентации в начале декабря текущего года.

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Несмотр на свою бюджетность и достаточно низкую стоимость, смартфон Huawei Honor V10 набрал в бенчмарке AnTuTu 165587 баллов:

Источник: GSMarena