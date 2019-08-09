Анонсирована камера Blackmagic Design Pocket Cinema Camera с поддержкой записи видео 6K стоимостью $2500

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Компания Blackmagic Design подготовила к выпуску новую компактную камеру Pocket Cinema Camera, которая способна записывать видео в разрешении 6K.

Данная новинка оснащена сенсором формата Super 35, динамический диапазон которого оценивается в 13 ступеней экспозиции. Благодаря этому камера способна сохранять больше деталей в самых светлых и самых тёмных частях изображения. Устройство позволяет записывать видео в формате 10-бит Apple ProRes с разрешением до 4K и в формате 12-бит Blackmagic RAW с разрешением до 6K. При этом частота кадров в разрешении 6K может достигать 60 кадров в секунду.

Камера Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K позволяет устанавливать сменные объективы различных производителей, которые используют систему крепления EF, включая Canon, Sigma, Zeiss. Новинка содержит 5-дюймовый сенсорный дисплей, разъёмы HDMI, mini-XLR, 3,5-мм для наушников и микрофона. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти форматов CFast и SD UHS-II. Также предусмотрена возможность прямой записи на внешний накопитель через порт USB Type-C.

Новая камера Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K (BMPCC 6K) уже доступна для заказа по цене $2495.

Источник: Engadget