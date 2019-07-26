Анонсирована компактная камера премиум-класса Sony RX100 VII с продвинутыми функциями для влогеров





Компания Sony подготовила к выпуску новую модель компактной камеры под названием Cyber-shot DSC-RX100 VII. И это первое устройство в модельном ряду RX100, предлагающее поддержку внешнего микрофона через встроенный 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Также устройство получило функции отслеживания объекта съёмки в режиме реального времени и автоматической фокусировки по глазам. Все эти функции пригодятся влогерам, а также при съёмке интервью и репортажей.

Анонсированная новинка оснащена дюймовым 20-мегапиксельным сенсором и объективом с 8,3-кратным оптическим увеличение (24-200 мм, f/2.8-4.5). Система автоматической фокусировки включает 357 фазовых точек и 425 контрастных точек. Аппарат также содержит поворотный 3-дюймовый сенсорный дисплей, подули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth и NFC, порты USB 2.0 и HDMI. Камера способна вести серийную съёмку со скоростью 20 кадров в секунду, а в специальном режиме Single Burst Shooting Drive Mode скорость серийной съёмки повышается до 90 кадров в секунду. Устройство способно записывать видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду или Full HD с частотой до 120 кадров в секунду. Для хранения отснятого материала могут использоваться карты памяти SD/ SDHC/SDXC и Memory Stick Pro Duo. Комплектный аккумулятор обеспечивает возможность съёмки до 260 фотографий.

Камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII поступит в продажу в августе по цене $1200. Ближе к концу года на рынке появится комплект Shooting Grip Kit, в который помимо камеры включается специальный держатель, кронштейн для микрофона и две сменные батареи. Цена такого комплекта заявлена на уровне $1300.

Источник: The Verge