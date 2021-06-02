Анонсированы ноутбуки Alienware X15 и X17 с процессорами Intel Core 11-го поколения





Модельный ряд игровых ноутбуков бренда Alienware пополнился двумя новыми устройствами X15 и X17. При этом Alienware X15 является самым тонким игровым ноутбуком бренда, его толщина составляет всего 15,9 мм.

Модель Alienware X15 оснащена 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц. Используемая панель обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB, характеризуется максимальной яркостью 300 нит и временем отклика 3 мс. В качестве опции может предлагаться QHD панель с максимальной яркостью 400 нит, частотой обновления изображения 240 Гц, временем отклика 2 мс, охватом 99% цветового пространства DCI-P3 и поддержкой G-Sync.

Устройство содержит процессор Intel Core 11-го поколения вплоть до модели Core i9-11900H, до 32 ГБ оперативной памяти, до двух твердотельных накопителей NVMe M.2 суммарной ёмкостью до 4 ТБ в массиве RAID 0 и дискретную видеокарту до NVIDIA GeForce RTX 3080 (c 8 ГБ памяти и максимальным энергопотреблением 11 Вт). Ёмкость аккумулятора составляет 87 Втч. В комплект поставки включается адаптер питания мощностью 240 Вт. В зависимости от конфигурации, масса ноутбука может достигать 2,36 кг. Базовая конфигурация Alienware X15, которая включает Full HD дисплей, процессор Core i7-11800H, 16 ГБ ОЗУ (без возможности модернизации), SSD ёмкостью 256 ГБ (и вторым свободным слотом), видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 (90 Вт) оценивается в $1999.

Ноутбук Alienware X17 получил 17,3-дюймовый дисплей, толщину 20,9 мм и массу до 3 кг. Увеличенные масса и размеры позволили оснастить устройство более производительными и энергоёмкими комплектующими. Например, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 в базовой конфигурации обладает уже энергопотреблением 130 Вт, а в топовой версии предлагается видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти и энергопотреблением 165 Вт. Система может включать процессор до Intel Core i9-11900HK и до 64 ГБ оперативной памяти с частотой 3466 МГц. Дисплей может иметь Full HD панель с частотой 360 Гц, временем отклика 1 мс, яркостью 300 нит и поддержкой G-Sync или же 4K панель с частотой 120 Гц, временем отклика 4 мс максимальной яркостью 500 нит. Ёмкость батареи составляет 87 Втч. В зависимости от конфигурации, ноутбук Alienware X17 может комплектоваться адаптером питания мощностью 240 или 330 Вт. Цена базовой конфигурации (сопоставима с базовой версией Alienware X15) составляет $2099.

Источник: The Verge