Анонсированы среднебюджетники realme 9 Pro и Pro+, в том числе версия «хамелеон» с меняющим цвет корпусом

Модельный ряд смартфонов компании realme пополнился двумя новыми устройствами в рамках линейки realme 9. В этот раз представлены модели realme 9 Pro и realme 9 Pro+.

Смартфон realme 9 Pro оснащён LCD дисплеем диагональю 6,6 дюйма с разрешением Full HD+ 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 695 (6 нм, 2 ядра Kryo 660 Gold с частотой 2,2 ГГц, 6 ядер Kryo 660 Silver с частотой 1,7 ГГц, GPU Adreno 619), 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти стандарта UFS 2.2.

Камера на задней панели получила три модуля. Главный модуль основан на 64-мегапиксельном сенсор и дополнен широкоугольным объективом (f/1.8, 26 мм). Также устройство содержит 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов (f/2.3, 16 мм) и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная.

Смартфон realme 9 Pro оснащается батареей ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса в кнопке питания. Ещё в новинке доступны один динамик, разъём для подключения наушников и модуль NFC (в некоторых регионах). В качестве операционной системы используется Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Смартфон realme 9 Pro поступит в продажу с 23 февраля в синем, зелёном и чёрном вариантах корпуса. Цена составит:

$240 – за конфигурацию 6/128 ГБ памяти;

$280 – за конфигурацию 8/128 ГБ памяти.

Компания realme впервые представила в своей номерной линейке смартфонов версию Pro+. Модель realme 9 Pro+ ориентирована на тех пользователей, кому важны фотографические возможности смартфона.

В смартфоне realme 9 Pro+ используется Super AMOLED дисплей с тем же разрешением 2400х180 точек, но его размер немного меньше (6,43 дюйма), а частота обновления изображения снижена до 90 Гц. Устройство несёт на борту процессор MediaTek Dimensity 920 5G (6 нм, 2 ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, GPU Mali-G68 MC4). На выбор пользователей будут доступны конфигурации с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.2.

Главной особенностью realme 9 Pro+ является камера. В данном случае главный модуль выполнен на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony IMX766. Он дополнен оптической системой стабилизации изображения и широкоугольным объективом (f/1.8, 26 мм). Ещё в камере предлагаются 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов (f/2.3, 16 мм) и 2-мегапиксельный макро модуль (f/2.4). Фронтальная камера – тоже 16-мегапиксельная. Производитель реализовал в ПО смартфона режим уличной фотографии второй версии, который получил ряд улучшений, в том числе затрагивающих съёмку в условиях слабого освещения.

В смартфоне realme 9 Pro+ установлена батарея меньшей ёмкости (4500 мАч), зато реализована более скоростная технология зарядки – мощностью 60 Вт. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем, и он также способен измерять частоту сердечных сокращений. В смартфоне доступны два слота для карт формата Nano, два динамика, два микрофона и разъём для наушников.

Устройство доступно в трёх цветовых вариантах, но самым интригующим является Sunrise Blue. Он подразумевает использование фотохромного слоя, который меняет оттенок с синего на розовато-красный под воздействием солнечного или ультрафиолетового света. Для изменения раскраски требуется всего 3 секунды, а возвращение к первоначальному синему цвету занимает около 5 минут. Аппарат работает под управлением ОС Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.

Продажи новинки стартуют 21 февраля. Цена realme 9 Pro+ составит:

$335 – за конфигурацию 6/128 ГБ памяти;

$360 – за конфигурацию 8/128 ГБ памяти;

$385 – за конфигурацию 8/256 ГБ памяти.

В Украине линейка realme 9 Pro должна появиться в продаже этой весной, но украинские цены пока не уточняются.

Источник: The Verge, GSMArena