Anthropic «забыла» упомянуть в анонсе Claude 3, что сравнила модель со «старой» GPT-4, а не GPT-4 Turbo

Компания, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, продвигала свою языковую модель, как «превосходящую ChatGPT», но есть нюанс.

Дело в том, что Claude 3 превосходит только самую первую модель GPT-4, выпущенную OpenAI еще год назад, а не более мощную GPT-4 Turbo, которая в сравнительном анализе Promptbase таки побеждает конкурентку в каждом тесте.

Somewhat interesting advertising choice from Anthropic, comparing their newly released Claude 3 to GPT-4 on release (March 2023).

According to Promptbase’s benchmarking, GPT-4-turbo scores better than Claude 3 on every benchmark where we can make a direct comparison. https://t.co/k3tQEpTxSc pic.twitter.com/W3sRcOud4f

— Tolga Bilge (@TolgaBilge_) March 4, 2024