Anthropic представила новую модель ИИ Claude 3: побеждает ChatGPT и Gemini

Anthropic, компания-разработчик искусственного интеллекта, основанная несколькими бывшими сотрудниками OpenAI, заявляет, что ее новое семейство моделей искусственного интеллекта Claude 3 работает так же хорошо или лучше, чем конкуренты от Google и OpenAI. В отличие от предыдущих версий, Claude 3 является мультимодальной моделью, способной понимать ввод текста и изображений.

По словам компании, Claude 3 ответит на больше вопросов, поймет более длинные инструкции и будет более точной. Claude 3 может понимать больше контекста, то есть обрабатывать больше информации. В семействе есть Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet и Claude 3 Opus, где Opus является самой большой и «самой умной» моделью.

Anthropic говорит, что Opus и Sonnet теперь доступны на claude.ai и как API. Haiku скоро выйдет, младшая версия Claude 3, по словам разработчиков, является «самой быстрой и экономичной моделью на рынке» способной прочитать плотную исследовательскую статью с диаграммами и графиками менее чем за три секунды.

Предыдущие версии Claude отказывались отвечать на некоторые безобидные подсказки, что, по мнению компании, «указывает на недостаток понимания контекста». Новые модели лишены этого недостатка.

Opus, наиболее продвинутый вариант, опережает конкурентов во всех проведенных компанией тестах (результаты в сравнительной таблице):

Anthropic обучала модели Claude 3 на основе закрытых внутренних и сторонних базах, а также общедоступных данных. Новые модели были обучены с помощью аппаратного обеспечения Amazon AWS и Google Cloud. Обе компании инвестировали в Anthropic, в частности, Amazon вложила в компанию $4 млрд. Claude 3 будет доступна в библиотеке моделей AWS Bedrock и в Vertex AI от Google.

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Источники: Anthropic, The Verge

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