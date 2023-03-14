Apex Storage X21 — до 21 накопителей SSD M.2 на карте расширения PCIe 4.0 x16, 107/70 Гбит/с и 20/10 млн IOPS

Apex Storage, новая компания в сфере хранения данных, выпустила карту расширения X21, вмещающую до 21 твердотельного накопителя PCIe 4.0 M.2. С X21 потребители могут использовать лучшие твердотельные накопители для создания конфигураций емкостью до 168 ТБ и скоростью до 31 Гбит/с.

Штаб-квартира Apex Storage находится в штате Юта, США. Компанией руководят Майк Спайсер и Генри Хилл. Спайсер известен тем, что двумя годами ранее запускал на Kickstarter похожую карту расширения Storage Scaler, вмещающую до 16 накопителей M.2 SATA. Единственный продукт, указанный на сайте Apex Storage, X21, похоже, является улучшенной версией оригинального Storage Scaler. Странно, что Apex Storage выбрала PCIe 4.0 для нового устройства, поскольку твердотельные накопители PCIe 5.0 уже доступны на розничном рынке.

Карта X21 длиной 274,2 мм обменивается данными с компьютером через стандартный слот расширения PCIe 4.0 x16. Apex Storage, по сути, объединили две печатные платы дизайном в виде сэндвича. Поддержка 21 накопителя затмевает попытки конкурентов в данной специфической сфере, таких как Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 с 8 слотами.

Учитывая большое количество твердотельных накопителей, которые можно использовать с X21, карта не может получить всю мощность от одного слота PCIe 4.0 x16. Для этого в устройстве Apex Storage реализованы два обычных 6-контактных разъема питания PCIe. Конфигурация позволяет использовать мощность до 225 Вт. Хотя X21 имеет конструкцию с пассивным охлаждением, производитель рекомендует минимальный поток воздуха 400 LFM для оптимальной работы.

Apex Storage X21 поддерживает установку накопителей форм-фактора M.2 2280. Заявлена поддержка твердотельных накопителей Intel Optane M.2 (производство которых компания свернула). Apex Storage не указывает используемый контроллер, однако подтверждает наличие 100 линий PCIe, что предполагает наличие переключателя.

В конфигурации с одной картой X21 обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 30,5 Гбит/с и 28,5 Гбит/с соответственно. Её производительность в произвольном доступе составляет из 7,5 млн IOPS при чтении и 6,2 млн IOPS при записи. С несколькими картами карта расширения развивает последовательную скорость чтения до 107 Гбит/с и записи до 70 Гбит/с. Случайный доступ также ускоряется – более 20 млн IOPS при чтении и более 10 млн IOPS при записи. Средняя задержка доступа составляет 79 мкс и 52 мкс для чтения и записи соответственно.

С твердотельными накопителями емкостью 8 ТБ Apex Storage X21 может обеспечить до 168 ТБ на одной карте. После появления на рынке будущих твердотельных накопителей M.2 емкостью 16 ТБ пользователи смогут получить до 336 ТБ в сумме. Карта X21 поддерживает конфигурации RAID в Windows и Linux, однако компания не указала тип массивов RAID. Apex Storage декларирует надежность корпоративного уровня, поддержку NVMe 2.0, расширенный EEC, защиту данных и восстановлением после ошибок. Цена и дата начала продаж пока не называются.

Источник: Tom’s Hardware