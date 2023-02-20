ASRock знает, как загрузить порт PCIe 5.0 x16 по полной: карта расширения Blazing Quad M.2 позволяет установить четыре SSD PCIe 5.0 x4

Компания ASRock выпустила карту Blazing Quad M.2, которая дает возможность использовать до четырех наиболее производительных твердотельных накопителей. Она подключается через интерфейс PCIe 5.0 x16 и содержит четыре слота, совместимых с накопителями форм-фактора вплоть до M.2 25110 (до 110 мм).

Разъем PCIe 5.0 x16 может обеспечить пропускную способность до 64 ГБ/с. Четыре накопителя PCIe 5.0 x4 теоретически могут развивать производительность до 16 ГБ/с каждый. Реальные запоминающие устройства, которые уже выпущены или готовятся к выпуску в этом году, используют или будут использовать 10-14 ГБ/с. Таким образом, пропускной способности Blazing Quad хватит для работы четырех из них с избытком.

ASRock уже довольно давно производит карты для подключения твердотельных накопителей M.2. Ранее компания выпустила модели Ultra Quad M.2 для PCIe 3.0 и Hyper Quad M.2 для PCIe 4.0. Карта ASRock Blazing Quad M.2 является самой большой из них и снабжена двухвентиляторной системой охлаждения PWM, подключаемой к материнской плате четырехконтактным коннектором.

ASRock установила слоты M.2 под углом 45 градусов, чтобы сократить дорожки, повысить скорость и улучшить целостность сигнала. Кроме того, слоты M.2 оснащены термопрокладками для обеспечения пассивного охлаждения SSD. Также каждый слот снабжен отдельным индикатором состояния.

Карта Blazing Quad M.2 требует внешнего питания, поскольку она не может получить всю необходимую мощность из слота расширения. Для этой цели, как и в более ранних моделях, используется 6-контактный разъём питания.

ASRock комплектует картой Blazing Quad M.2 новейшую материнскую плату W790 WS для процессоров Intel Xeon W Sapphire Rapids. Карта доступа как отдельный аксессуар, но не глобально. Таким образом, цена карты Blazing Quad M.2 неизвестна, а её доступность следует уточнять для каждого региона.

Источник: Tom’s Hardware