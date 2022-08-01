Intel официально закрывает свой бизнес памяти Optane

В рамках оглашения финансовых результатов за второй квартал 2022 года компания Intel также официально подтвердила информацию о закрытии своего подразделения Optane Memory.

Эта информация была скрыта в таблицы корректировок, связанных с использованием национальных стандартов бухгалтерского учёта, а не международных. Также информация была подтверждена во время последующего сеанса вопросов и ответов. Intel подтвердила, что во втором квартале официально инициировала сворачивание бизнеса по выпуску памяти Optane. В результате закрытия бизнеса памяти Optane компания Intel спишет $559 млн на обесценение товарно-материальных запасов.

Напомним, в рамках бизнеса Optane Memory компания Intel предлагала различные продукты памяти и хранения данных для клиентов и центров обработки данных. Однако в 2021 году компания прекратила выпуск потребительских накопителей Optane, сосредоточившись на корпоративных решениях.

Курс Full Stack вечірній Отримуйте завдання від фахівців, що практикують, і вчіться у вільний від роботи час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Добавим, совсем недавно произошла утечка информации об энергонезависимой памяти Optane DC 3-го поколения под кодовым названием Crow Pass. Теперь, очевидно, это устройство так и не увидит свет.

В конце 2020 года Intel решил избавиться от бизнеса по производству флэш-памяти NAND и договорилась о его продаже компании SK Hynix. Оставить за собой Intel решила только подразделение Optane. Но теперь и оно подлежит закрытию.

Источник: videocardz