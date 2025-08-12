Аппарат NASA для поиска воды на Луне потерян через день после запуска

NASA потеряла связь с лунным аппаратом Lunar Trailblazer, предназначенным для картографирования мест с водой на спутнике Земли, и официально заявила о завершении миссии.

Проблемы со связью возникли сразу после запуска Lunar Trailblazer и уже 31 июля, после многократных попыток NASA восстановить связь с аппаратом с помощью спутников, миссия была официально завершена. Запуск Lunar Trailblazer был произведен 26 февраля вместе со второй лунной посадочной миссией Intuitive Machines (IM-2). Аппараты вывела в космос ракета SpaceX Falcon 9.

Небольшой спутник отделился от ракеты примерно через 48 минут после старта и начал движение к Луне. Операторы из центра обработки данных Калифорнийского технологического института (IPAC) в Пасадене установили начальный контакт в 20:13 по восточному времени, но на следующий день связь была потеряна. При отсутствии связи команда специалистов не смогла диагностировать технические проблемы и выполнить необходимые маневры двигателей для поддержания траектории космического аппарата.

«В NASA мы проводим высокорискованные и высокодоходные миссии, такие как Lunar Trailblazer, чтобы найти революционные подходы к новым научным исследованиям. Хотя это и не тот результат, на который мы надеялись, опыт таких миссий, как Lunar Trailblazer, помогает нам учиться и снижать риски для будущих недорогих малых спутников, которые будут использоваться для инновационных научных исследований в рамках подготовки к постоянному присутствию человека на Луне. Благодарим команду Lunar Trailblazer за их преданность делу и опыт, накопленный в ходе этой миссии, до самого конца», — прокомментировала провал миссии заместитель администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Никки Фокс.

Из ограниченных данных, полученных еще до того, как связь с Lunar Trailblazer была потеряна, удалось установить, что солнечные батареи были неправильно ориентированы на Солнце. Это привело к тому, что они не перезаряжались и впоследствии разрядились.

В течение нескольких месяцев сотрудничающие организации по всему миру прослушивали радиосигналы Lunar Trailblazer и отслеживали его местоположение. Данные, полученные от наземных радаров и по результатам оптических наблюдений, продемонстрировали, что космический аппарат NASA медленно вращался и двигался все дальше в космическое пространство.

«В то время, как Lunar Trailblazer дрейфовал далеко за пределами Луны, наши модели показали, что солнечные панели могли получать больше солнечного света, возможно, заряжая аккумуляторы космического аппарата настолько, что он мог бы включить радиосвязь. Поддержка мирового сообщества помогла нам лучше понять вращение, направление и траекторию космического аппарата. В исследовании космоса сотрудничество имеет решающее значение — это дало нам лучшие шансы на восстановление связи», — отмечает системный инженер проекта Lunar Trailblazer в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Эндрю Клэш.

Со временем Lunar Trailblazer значительно отдалился от Луны, чтобы в NASA могли восстановить контроль над ним. Телекоммуникационные сигналы оказались слишком слабыми для того, чтобы миссия могла принимать телеметрию и передавать команды.

На Lunar Trailblazer был установлен спектрометр «Volatiles and Minerals Moon Mapper» (HVM3), разработанный Лабораторией реактивного движения для выявления и картирования местонахождений воды и минералов и получения изображений высокого разрешения. Для сбора данных о температуре и определения состава силикатных пород британские специалисты из Оксфорда разработали прибор Lunar Thermal Mapper (LTM). Он должен был помочь ученым понять, почему содержание воды меняется с течением времени.

«Мы крайне разочарованы тем, что наш космический аппарат не добрался до Луны, но два разработанных нами научных прибора, как и собранные нами команды, — мирового класса. Эти коллективные знания и разработанные технологии будут использованы в других проектах, поскольку планетарное научное сообщество продолжает работу по более глубокому изучению лунной воды», — подчеркнула главный исследователь миссии в Калифорнийском технологическом институте Бетани Элманн.

Некоторые из технологий, как ожидается, будут использованы в сверхкомпактном спектрометре для получения изображений поверхности Луны во время будущих полетов. Этот прибор, имеющий ту же конструкцию спектрометра, что и HVM3, обеспечит данные с самым высоким пространственным разрешением о поверхностной воде и минералах на Луне.

Целью миссии, которую возглавляет Калифорнийский технологический институт (Caltech), управляющий Лабораторией реактивного движения NASA, было составление беспрецедентно подробной карты воды на Луне. Центр Калифорнийского технологического института (IPAC) отвечал за реализацию всех этапов миссии. Лаборатория реактивного движения NASA обеспечивала системное проектирование, обеспечение реализации миссии, навигацию и использование высокоточного прибора для картирования летучих веществ и минералов на Луне.

Космический аппарат Lunar Trailblazer был представлен компанией Lockheed Martin Space, которая также интегрировала систему управления полетом и обеспечивала поддержку операций.

Источник: SciTechDaily