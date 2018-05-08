Apple даст разработчикам больше времени на адаптацию приложений под экран iPhone X – до конца июня

На этой неделе разработчики получили доступ к четвертой бета-версии обновления ОС iOS 11.4, а для участников программы публичного тестирования была выпущена своя свежая тестовая сборка iOS 11.4.

В новых сборках iOS 11.4 появилась поддержка API ClassKit, дебютировавшего вместе с планшетом iPad шестого поколения для образования. Напомним, ClassKit предоставляет разработчикам возможность реализации синхронизации данных между образовательным ПО Apple и собственными приложениями. Например, посредством пока не выпущенного ПО «Задания» преподаватели смогут делиться ссылками, активирующими необходимые для выполнения той или иной задачи возможности других приложений в рамках учебного процесса.

В новые сборки также вошли некоторые функции, которые были в последних бета-версиях, но не в финальной сборке iOS 11.3. Это технология AirPlay 2, которая сделает возможным транслирование музыки со смартфона или планшета более чем на одно внешнее устройство, и синхронизация сообщений через iCloud.

Одновременно Apple объявила, что выделит разработчикам ПО для iOS больше времени на адаптацию новых приложений к экрану в iPhone X. Напомним, изначально Apple хотела, чтобы уже с апреля текущего года все новые приложения, представленные в App Store с апреля текущего года были обязательно адаптированы к экрану в iPhone X. Но, видимо, сроки оказались нереальными. Apple сдвинула дедлайн, предоставив разработчикам время до конца июня. Кроме того, все эти приложения должны созданы с использованием iOS 11 SDK.

Источник: phonearena