Новости Устройства 06.06.2024 в 15:56 comment views icon

Новые телевизоры Samsung MicroLED стоят до $150 тыс. за 114-дюймовую модель

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В 2018 году Samsung начала продажу массивных и чрезвычайно дорогих телевизоров MicroLED с модульным дизайном The Wall, и теперь она предлагает три таких варианта: 89, 101 и 114 дюймов.

Самое доступное предложение в линейке MicroLED телевизоров — 89-дюймовая модель с ценой $109 999. 101-дюймовая модель обойдется в $129 999. А за самую большую 114-дюймовую версию придется выложить уже $149 999. Этого достаточно, чтобы купить автомобиль Mercedes-Benz G-Wagen.

Каждый микросветодиод является самоизлучающим и работает без подсветки. Поэтому он подобен OLED, но без присущего этой технологии риска выгорания. При этом MicroLED обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Светодиоды собраны в безрамочные панели, поэтому их также можно установить почти в любом корпусе, как было с дисплеями The Wall.

@danecook

Installers told me last week that I’m the 3rd person in the United States to have @Samsung #TheWall installed. Boeing headquarters, Lowe’s headquarters & #DaneCook headquarters. Above It All doing very well and I spent my retirement money on self financing that sucker. #fyp

♬ Spent too much money on but is freakin sick — Austin Ware

В 2021 году Samsung представила 110-дюймовую модель, которая больше напоминала обычный телевизор без модульных опций, которую она продолжала совершенствовать — прошлогодняя линейка включала даже 76-дюймовую версию.

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Зарееструватися

Нові телевізори Samsung MicroLED коштують до $150K тис. за 114-дюймову модель

Телевизоры Samsung Class MicroLED представлены в онлайн-магазине Samsung, но пока всех нет в наличии.

Источник: The Verge


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