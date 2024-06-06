Новые телевизоры Samsung MicroLED стоят до $150 тыс. за 114-дюймовую модель

В 2018 году Samsung начала продажу массивных и чрезвычайно дорогих телевизоров MicroLED с модульным дизайном The Wall, и теперь она предлагает три таких варианта: 89, 101 и 114 дюймов.

Самое доступное предложение в линейке MicroLED телевизоров — 89-дюймовая модель с ценой $109 999. 101-дюймовая модель обойдется в $129 999. А за самую большую 114-дюймовую версию придется выложить уже $149 999. Этого достаточно, чтобы купить автомобиль Mercedes-Benz G-Wagen.

Каждый микросветодиод является самоизлучающим и работает без подсветки. Поэтому он подобен OLED, но без присущего этой технологии риска выгорания. При этом MicroLED обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность. Светодиоды собраны в безрамочные панели, поэтому их также можно установить почти в любом корпусе, как было с дисплеями The Wall.

В 2021 году Samsung представила 110-дюймовую модель, которая больше напоминала обычный телевизор без модульных опций, которую она продолжала совершенствовать — прошлогодняя линейка включала даже 76-дюймовую версию.

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Телевизоры Samsung Class MicroLED представлены в онлайн-магазине Samsung, но пока всех нет в наличии.

Источник: The Verge