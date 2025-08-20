Google представила Pixel Watch 4 с ИИ-тренером и Pixel Buds 2a с ANC

В дополнение к смартфонов серии Pixel 10 компания Google также представила несколько новых носимых устройств: смарт-часы Pixel Watch 4 и беспроводные наушники Pixel Buds 2a и обновленные Pixel Buds Pro 2.

Pixel Watch 4

Модель Pixel Watch 4 получила обновленный изогнутый дисплей, который на 10% больше экрана Pixel Watch 3 и может достигать яркости 3000 нит. Часы выпускаются в двух размерах — 41 мм и 45 мм.

Автономность тоже улучшилась. Компания заявляет о работе до 40 часов от одного заряда. Это означает, что часы можно использовать круглосуточно, включая отслеживание сна. Также скорость зарядки выросла на 25% по сравнению с предшественником. Впервые Google создала смарт-часы с учетом удобства ремонта: теперь заменить аккумулятор или экран значительно проще.

Pixel Watch 4 поддерживает спутниковые SOS-коммуникации. Это позволяет связываться со службами спасения даже тогда, когда недоступны мобильная сеть или Wi-Fi. Эта функция впервые появилась в смартфонах серии Pixel 9.

Часы отслеживают более 40 видов тренировок, включая йогу и кикбоксинг. А еще они получили персонального ИИ-тренера, который будет доступен прежде всего пользователям Fitbit Premium. Что касается здоровья, Pixel Watch 4 оснащен приложением для ЭКГ и будет отправлять сообщения о нерегулярном ритме сердца. Абсолютно новая функция — обнаружение остановки сердца: в таком случае часы автоматически вызывают экстренные службы. Все данные отображаются в единой интегрированной панели.

Устройство создано с учетом совместной работы с Google Gemini. Для этого оно получило новый динамик и функцию активации поднятием запястья. Gemini использует данные из различных приложений устройства, чтобы давать более персонализированные ответы.

Смартчасы Pixel Watch 4 поступят в продажу с 9 октября по цене от $349.

Pixel Buds 2a

В 2025 году Google добавила активное шумоподавление (ANC) в свою «бюджетную» линейку наушников. Pixel Buds 2a стали первыми наушниками серии A, которые получили ANC. Однако в то же время выросла цена.

Новинка позаимствовала дизайн у Pixel Buds Pro 2. Теперь вместо «стабилизирующей дуги» используется система фиксации, регулируемая поворотом, которая обеспечивает плотную и одновременно комфортную посадку. Это также самые легкие и самые маленькие наушники серии A. Они защищены от пыли и влаги по стандарту IP54 (только сами наушники), тогда как зарядный кейс получил защиту IPX4.

Главная инновация — ANC с системой Silent Seal 1.5 и режимом прозрачности. Наушники оснащены обновленными 11-мм драйверами, поддержкой пространственного аудио и настройкой звука через 5-полосный эквалайзер.

За производительность отвечает чип Tensor A1, тот самый, что стоит в Pixel Buds Pro 2. Он позволяет обрабатывать звук в 90 раз быстрее скорости звука, адаптируя шумоподавление к окружению. Благодаря чипу поддерживаются функции Gemini и другие ИИ-возможности.

Еще одно преимущество — увеличенное время работы: до 10 часов от наушников и еще 17 часов с кейсом. С включенным ANC эти показатели составляют 7 и 13 часов соответственно, что все равно лучше, чем у предыдущей модели.

Pixel Buds 2a доступны для предварительного заказа уже сегодня по цене $130, что на $30 дороже предыдущей модели. В продаже они появятся 9 октября в двух цветах: Hazel и Iris.

Pixel Buds Pro 2

Google объявила об обновлении для Pixel Buds Pro 2. Самое заметное изменение — новый цвет Moonstone, который гармонирует с такой же версией цвета смартфонов серии Pixel 10.

Кроме того, в сентябре Pixel Buds Pro 2 получат ряд новых функций в результате обновления ПО:

Loud Noise Protection — автоматически снижает громкость внезапных громких звуков (например, поезд на станции), но не подходит для резких импульсных шумов вроде взрывов или фейерверков.

Adaptive Audio — регулирует громкость в зависимости от уровня шума вокруг.

Управление звонками жестами головы — можно отвечать или отклонять звонки кивком или покачиванием.

Расширенная обработка голоса для Gemini Live — новые алгоритмы приглушают фоновые шумы и лучше выделяют голос пользователя при взаимодействии с ИИ-ассистентом.

Предварительные заказы на обновленные Pixel Buds Pro 2 открыты уже сегодня.

