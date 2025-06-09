Apple iPad становится похожим на Mac — в iPadOS 26 есть Menu Bar, окна и другие улучшения многозадачности

Многозадачность — то, чего не хватало пользователям iPad по сравнению с Mac. В iPadOS 26 она значительно лучше, а планшет и компьютер максимально приблизились друг к другу.

Основным изменением стала новая система окон вместе с Menu Bar и даже курсором. Также появилось приложение «Файлы», больше функций Apple Intelligence и приложение для просмотра и редактирования PDF-файлов. Все внешние изменения выполнены с применением нового дизайна Liquid Glass. Новая ос будет доступна для таких планшетов:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12,9″ (от 3-го поколения)

iPad Pro 11”

iPad Air (M2 и более новые)

iPad Air (от 3-го поколения)

iPad (A16)

iPad (от 8-го поколения)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (от 5-го поколения)

Единственной моделью, которая поддерживает iPadOS 18, но не iPadOS 26, является самый дешевый iPad 7-го поколения.

Новые окна могут плавно менять размер и находиться в любом месте экрана. Систему окон также можно использовать внутри Stage Manager — не очень интуитивная программа сделала следующий шаг к надлежащей многозадачности. Также iPad получил строку меню (Menu Bar), к которой можно получить доступ свайпом вниз от верхней части дисплея.

Приложения по умолчанию запускаются в полноэкранном режиме, сохраняя привычный опыт iPad, но теперь размер можно изменить. Если приложение использовалось в окне, оно запомнит это расположение и в следующий раз откроется так же.

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Интуитивное мозаичное разбиение окон позволяет пользователям переместить окно к краю экрана, чтобы автоматически разместить его на нужном месте. Чтобы упростить управление несколькими программами, на iPad появилась функция Expose, знакомая пользователям Mac, которая предлагает чёткий обзор всех открытых окон и позволяет быстро переключаться между ними.

«Предварительный просмотр» предназначен как для чтения, так и для разметки PDF-файлов (он поддерживает Apple Pencil). В приложении «Файлы» их можно сортировать списком, как в Mac. Разработчики могут создавать собственные приложения для работы в фоновом режиме, и они будут отображаться в разделе «Активности».

Apple iPad также получил приложение «Дневник» с iPhone, а также доступ к центру Apple Games. Новая функция Game Overlay позволяет обновлять настройки и общаться с друзьями, не переключаясь между приложениями.

Источники: The Verge, MacRumors