Apple показала Liquid Glass — новый визуальный стиль всех своих операционных систем

На презентации WWDC 2025 компания Apple объявила о полном обновлении дизайна всех своих главных операционных систем. Отныне iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS получат единый визуальный язык — Liquid Glass. Так, теперь все программные платформы Apple будут иметь единый универсальный удивительный стиль.

Крейг Федериги, глава программного направления Apple, заявил, что процессоры Apple Silicon стали настолько мощными, что компания наконец смогла реализовать те графические эффекты, которые ранее существовали разве что в воображении дизайнеров.

В свою очередь Алан Дай, вице-президент Apple по дизайну интерфейсов, назвал Liquid Glass самым масштабным обновлением дизайна в истории компании. По его словам, это впервые, когда Apple внедряет единый визуальный стиль для всех своих операционных систем. И основная фишка — эффекты стекла и прозрачности, которые теперь будут повсюду: на экране блокировки, в доке, в окнах приложений, в меню.

Новый визуальный стиль Apple вдохновлен интерфейсом visionOS, созданным для гарнитуры Apple Vision Pro. Liquid Glass меняется в зависимости от освещения: днем он светлый, а ночью становится темным и глубоким. Например, в iOS 26 при свайпе вверх с экрана блокировки виден стеклянный край. Разнообразные элементы интерфейса теперь действительно выглядят так, будто сделаны из стекла: с подсветкой, прозрачностью, бликами. И таких стеклянных граней по всей системе теперь немало — даже камера выглядит будто через линзу из идеального стекла, с прозрачными меню и элементами, которые накладываются поверх изображения с объектива.

Liquid Glass не просто красив — он реагирует на движение в реальном времени. Эффекты создаются динамично во время использования. Apple применила этот стиль ко всему — кнопкам, переключателям, ползункам, тексту, элементам управления мультимедиа и даже большим поверхностям, таким как вкладки или боковые панели.

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Чтобы все это работало, Apple переделала дизайн элементов управления, панелей инструментов и навигации в своих приложениях. Camera, Photos, Safari, FaceTime, Apple Music, Apple News и Apple Podcasts — все уже имеют новую стеклянную оболочку.

Настольная macOS также не осталась в стороне: в новой версии под названием macOS Tahoe 26 Liquid Glass появляется в доке, боковых панелях и панелях инструментов. А верхнее меню теперь полностью прозрачное, что создаёт ощущение большего пространства на экране. Да, теперь даже ваш Mac будет выглядеть, как дорогой аквариум.

За последние 10 лет дизайн iOS менялся не очень радикально. С 2013 года (помните iOS 7?) Apple постепенно избавилась от скевоморфизма — то есть дизайна, имитирующего реальные предметы, и перешла к «плоской» эстетике. И вот теперь мы снова видим что-то блестящее, изогнутое и прозрачное, напоминающее реальное стекло. Этакое дизайнерское дежавю, только с акцентом на современные GPU. Новая концепция Liquid Glass существенно отличается от основных принципов дизайна последних 10 лет, и это заставит разработчиков приложений соответственно настраивать свои программы. Apple уже подготовила обновленный набор API, чтобы разработчики могли начать адаптировать свои приложения под новый стиль еще до официального запуска, который запланирован на конец года.

Кстати, стеклянные эффекты — это не новинка для Apple. Еще в 2000 году она ввела стиль Aqua, который появился в iMovie 2, а затем в Mac OS X 10.0. А в macOS Big Sur компания уже использовала округлые углы и прозрачные панели. Liquid Glass — это логическое продолжение этой эволюции, только теперь на всех платформах.

Стоит вспомнить и конкурентов. Microsoft давно играет с прозрачностью: в Windows Vista ещё в 2007-м был Aero Glass, а в Windows 11 компания продвигает Fluent Design — красочный, объемный и с мягкими переходами. Теперь вот и Apple переводит свою визуальную составляющую на тот уровень, который давно освоили в Редмонде, но делает это в рамках единого подхода одновременно на всех экранах своих устройств.

Источник: The Verge, Мacrumors