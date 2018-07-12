Apple обновила ноутбуки MacBook Pro с Touch Bar новыми процессорами Intel и более тихой клавиатурой

Компания Apple впервые в этом году обновила 13- и 15-дюймовые ноутбуки в линейке MacBook Pro, но пока только самые дорогие модели с Touch Bar. Они получат процессоры Intel 8-го поколения, сопроцессор Apple Т2, дисплей с поддержкой технологии True Tone, а также более тихую клавиатуру. Кроме этого, у пользователя будет больше опций для выбора необходимой им конфигурации.

Таким образом, новый 13-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar получил следующий набор характеристик:

13,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560х1600 точек, яркостью 500 кд/м2 и технологией True Tone

4-ядерный процессор Intel Core i5 и i7 с частотой до 2,7 ГГц (до 4,5 ГГц в режиме Turbo Boost)

Интегрированную графику Iris Plus 655 со 128 МБ eDRAM

Сопроцессор Apple Т2 (выступает в роли контроллера флеш-памяти, микрофонов, динамиков, камеры FaceTime, а также отвечает за безопасность при загрузке ОС и работу вентиляторов системы охлаждения), который позволяет активировать виртуального помощника Siri голосовой командой

8 или 16 ГБ оперативной памяти 2133 МГц LPDDR3

SSD накопитель ёмкостью до 2 ТБ

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

Аккумулятор 58 Вт-ч

4 порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3

А 15-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar теперь предлагает:

15,4-дюймовый IPS экран с разрешением 2880х1800 точек, яркостью 500 кд/м2 и технологией True Tone

6-ядерные процессоры Intel Core i7 или Core i9 с частотой до 2,9 ГГц (4,8 ГГц в режиме Turbo Boost)

Дискретную графику Radeon Pro 555X или Radeon Pro 560X с 4 ГБ памяти GDDR5 в дополнение к встроенной графике Intel UHD Graphics 630

Сопроцессор Apple Т2 (выступает в роли контроллера флеш-памяти, микрофонов, динамиков, камеры FaceTime, а также отвечает за безопасность при загрузке ОС и работу вентиляторов системы охлаждения), который позволяет активировать виртуального помощника Siri голосовой командой

16 или 32 ГБ оперативной памяти 2400 МГц DDR4

SSD накопитель ёмкостью до 4 ТБ

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

Аккумулятор 83,6 Вт-ч

4 порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3

Несмотря на критику механизма «бабочка» в клавиатуре Macbook Pro, в новых моделях он конструктивно не изменился, единственное отличие заключается в том, что клавиши стали издавать менее громкий звук при нажатии. Впрочем, в Apple называют этот механизм «бабочка» уже третьей версией.

Стоимость начальных версий 13- и 15-дюймовых Macbook Pro Touch Bar осталась на прежнем уровне, в США она составляет $1799 и $2399 соответственно. В продажу новые ноутбуки поступают сегодня, но пока только на сайте Apple.com, в фирменных магазинах компании в США, а также у авторизированных ритейлеров новые модели начнут появляться начиная с завтрашнего дня. Пока нет информации о сроках начала продаж и стоимости новых Macbook Pro в Украине.

Источник: Apple